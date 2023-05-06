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3婦遭撞昏迷躺柏油路 肇事士官蹲地抽菸路人拳頭硬了

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

陸軍裝甲564旅陳姓下士，今天上午8時37分許，駕車行經高雄岡山區大莊路不慎打滑撞對向轎車，後又撞飛2輛機車，造成2死1重傷慘劇；事發當下影片曝光，只見3名婦人當時重傷躺在熱柏油路面，附近民眾幫忙撐傘、喊加油，盼他們撐下去，但肇事的陳男卻蹲在地上抽菸、滑手機，畫面讓人看了忍不住拳頭都硬了。

警方調查，22歲的陳姓男子今天上午8時37分許，駕駛轎車行經岡山區大莊路，疑失控打滑，撞向對向來車後，又撞飛雙載的60歲陳姓婦人和69歲的呂姓婦人，以及62歲的黃姓女子機車，造成3人當場噴飛倒地，現場機車零件散落一地。

陳男轎車肇事後，又撞及停放路邊一輛轎車和一輛機車才停下；警消獲報趕抵，發現黃女已當場無呼吸、心跳，另陳女臉、腳受傷、意識不清昏迷，呂則身體多處擦挫傷也昏迷，3人被送醫急救，其中黃因傷重宣告不治。

呂、陳2人事後被送醫急救，其中陳婦因頭部受創，雖經院方搶救，仍宣告不治；整起車禍已添2名冤魂。

警方調閱，事發前的影像顯示，只見陳的轎車在大莊路上，失控打滑蛇行，和錄下影像的轎車驚險擦身而過，擦撞對方車尾後，隨後就撞上對向轎車，再連撞機車，釀成悲劇。

事發後，陳的轎車遺留一件陸軍迷彩服，陸軍八軍團隨後證實，陳男是564旅的下士士官，因休假期間發生車禍，將協助警方釐清事故發生原因。

陳被警方帶回派出所釐清案情，事發當下的影片隨後也曝光，只見當時被撞成重傷昏迷的黃、陳、呂等3名婦人，躺在熾熱的艷陽下以及熱熱的柏油路面，附近廟宇及住戶，擔心傷者傷勢，先幫忙撐傘遮陽，有民眾於心不忍喊「阿姨加油，救護車很快就來了」。

相較於熱心民眾助傷者之舉，肇事的陳男當下卻只蹲在路旁，抽菸、滑手機，事不關己的模樣，令人看了，拳頭都硬了。

高雄3名婦人遭陳姓士官駕車衝撞，當下倒地昏迷，躺在柏油路上，附近民眾幫忙撐傘，肇事的陳姓士官蹲在路旁抽菸、滑手機，讓看到畫面的人，拳頭都硬了。記者石秀華／翻攝
高雄3名婦人遭陳姓士官駕車衝撞，當下倒地昏迷，躺在柏油路上，附近民眾幫忙撐傘，肇事的陳姓士官蹲在路旁抽菸、滑手機，讓看到畫面的人，拳頭都硬了。記者石秀華／翻攝
高雄3名婦人遭陳姓士官駕車衝撞，倒地昏迷，躺在柏油路上，附近民眾幫忙撐傘，喊加油鼓勵要撐下去。記者石秀華／翻攝
高雄3名婦人遭陳姓士官駕車衝撞，倒地昏迷，躺在柏油路上，附近民眾幫忙撐傘，喊加油鼓勵要撐下去。記者石秀華／翻攝

陸軍 岡山 撞飛

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