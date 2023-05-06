聽新聞
test
0:00 / 0:00
3婦遭撞昏迷躺柏油路 肇事士官蹲地抽菸路人拳頭硬了
陸軍裝甲564旅陳姓下士，今天上午8時37分許，駕車行經高雄岡山區大莊路不慎打滑撞對向轎車，後又撞飛2輛機車，造成2死1重傷慘劇；事發當下影片曝光，只見3名婦人當時重傷躺在熱柏油路面，附近民眾幫忙撐傘、喊加油，盼他們撐下去，但肇事的陳男卻蹲在地上抽菸、滑手機，畫面讓人看了忍不住拳頭都硬了。
警方調查，22歲的陳姓男子今天上午8時37分許，駕駛轎車行經岡山區大莊路，疑失控打滑，撞向對向來車後，又撞飛雙載的60歲陳姓婦人和69歲的呂姓婦人，以及62歲的黃姓女子機車，造成3人當場噴飛倒地，現場機車零件散落一地。
陳男轎車肇事後，又撞及停放路邊一輛轎車和一輛機車才停下；警消獲報趕抵，發現黃女已當場無呼吸、心跳，另陳女臉、腳受傷、意識不清昏迷，呂則身體多處擦挫傷也昏迷，3人被送醫急救，其中黃因傷重宣告不治。
呂、陳2人事後被送醫急救，其中陳婦因頭部受創，雖經院方搶救，仍宣告不治；整起車禍已添2名冤魂。
警方調閱，事發前的影像顯示，只見陳的轎車在大莊路上，失控打滑蛇行，和錄下影像的轎車驚險擦身而過，擦撞對方車尾後，隨後就撞上對向轎車，再連撞機車，釀成悲劇。
事發後，陳的轎車遺留一件陸軍迷彩服，陸軍八軍團隨後證實，陳男是564旅的下士士官，因休假期間發生車禍，將協助警方釐清事故發生原因。
陳被警方帶回派出所釐清案情，事發當下的影片隨後也曝光，只見當時被撞成重傷昏迷的黃、陳、呂等3名婦人，躺在熾熱的艷陽下以及熱熱的柏油路面，附近廟宇及住戶，擔心傷者傷勢，先幫忙撐傘遮陽，有民眾於心不忍喊「阿姨加油，救護車很快就來了」。
相較於熱心民眾助傷者之舉，肇事的陳男當下卻只蹲在路旁，抽菸、滑手機，事不關己的模樣，令人看了，拳頭都硬了。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言