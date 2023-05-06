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高雄士官駕車打滑…連撞轎車、機車噴飛 死者再添1人已奪2命

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裝甲564旅士官高雄駕車釀重大車禍 死者再添1人已2死

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

陸軍裝甲564旅陳姓下士，今天上午8時37分許，駕車行經高雄岡山區大莊路不慎打滑撞對向轎車，後又撞飛2輛機車，黃姓女騎士傷重送醫不治，另2名雙載的陳姓和呂姓婦人，當場昏迷，其中陳女雖經搶救，下午仍宣告不治，整起車禍已造成2死慘劇。

警方調查，22歲的陳姓男子今天上午8時37分許，駕駛轎車行經岡山區大莊路，疑失控打滑，撞向對向來車後，又撞飛雙載的60歲陳姓婦人和69歲的呂姓婦人，以及62歲的黃姓女子機車，造成3人當場噴飛倒地，現場機車零件散落一地。

陳男轎車肇事後，又撞及停放路邊一輛轎車和一輛機車才停下；警消獲報趕抵，發現黃女已當場無呼吸、心跳，另陳女臉、腳受傷、意識不清昏迷，呂則身體多處擦挫傷也昏迷，3人被送醫急救，其中黃因傷重宣告不治。

呂、陳2人事後被送醫急救，其中陳婦因頭部受創，雖經院方搶救，仍宣告不治；整起車禍已添2名冤魂。

事發前的影像也曝光，只見陳的轎車在大莊路上，失控打滑蛇行，和錄下影像的轎車驚險擦身而過，隨後就撞上對向轎車，連撞機車，釀成悲劇。

事發後，陳的轎車遺留一件陸軍迷彩服，陸軍八軍團隨後證實，陳男是564旅的下士士官，因休假期間發生車禍，將協助警方釐清事故發生原因。

警方初步調查，陳當時駕車不明原因失控打滑，無酒駕行為，將進一步釐清事故發生原因；警詢後，將依過失致死罪嫌將陳移送偵辦。

陸軍八軍團指揮部今天下午發出新聞稿指出，對此不幸意外深感遺憾，後續除配合警方調查，並援引為例，通令各單位加強行車安全教育及防衛駕駛觀念，以維用路人安全。

高雄岡山大莊路今天上午發生重大車禍，一輛轎車失控打滑，撞對向轎車後，連撞機車，造成1女送醫不治，另一女也宣告不治；軍方證實，現場遺留的肇事車主迷彩服是564旅士官。記者石秀華／翻攝
高雄岡山大莊路今天上午發生重大車禍，一輛轎車失控打滑，撞對向轎車後，連撞機車，造成1女送醫不治，另一女也宣告不治；軍方證實，現場遺留的肇事車主迷彩服是564旅士官。記者石秀華／翻攝
高雄岡山大莊路今天上午發生重大車禍，一輛轎車失控打滑，撞對向轎車後，連撞機車，造成1女送醫不治，另1女也宣告不治；軍方證實，肇事車主迷彩服是564旅士官。記者石秀華／翻攝
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高雄岡山大莊路今天上午發生重大車禍，一輛轎車失控打滑，撞對向轎車後，連撞機車，造成1女先送醫不治，隨後另一女也宣告不治；軍方證實，現場遺留的肇事車主的迷彩服是564旅士官。記者石秀華／翻攝
高雄岡山大莊路今天上午發生重大車禍，一輛轎車失控打滑，撞對向轎車後，連撞機車，造成1女先送醫不治，隨後另一女也宣告不治；軍方證實，現場遺留的肇事車主的迷彩服是564旅士官。記者石秀華／翻攝

陸軍 車禍 岡山

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