快訊

高雄士官駕車打滑…連撞轎車、機車噴飛 死者再添1人已奪2命

綠營多位政治人物與im.B詐團主謀合影 北檢說話了

星宇飛東京成田遇「怪風」 兩度重飛後轉降名古屋

台南單車騎士被機車追撞 又遭對向車輾壓身亡

中央社／ 台南6日電

台南市麻豆區今天發生一起死亡車禍，一輛機車追撞電動自行車，自行車騎士倒地卻遭對向車道的混凝土車輾壓身亡，警方1小時後在學甲區逮捕肇逃的混凝土車駕駛吳男，依法送辦。

台南市警局麻豆分局告訴中央社記者，55歲陳姓男子今天上午8時許騎著電動自行車途經麻豆區麻學路準備左轉時，遭後方騎著機車的28歲謝姓男子追撞，陳男倒地滑往對向車道，被66歲吳姓男子駕駛的混凝土車輾壓，陳男當場死亡，謝男送醫無生命危險。

警方初步調查，吳男一度下車將毀損的電動自行車移到路旁，卻未報警及留在現場，就直接駛離。警方獲報調閱監視器，1小時後在學甲區中洲里建築工地逮捕吳男及查扣混凝土車。

警方表示，謝男和吳男酒測值都是零，將依法送辦。

電動自行車 車道 台南

延伸閱讀

外籍單車騎士誤闖森永草埔隧道 行控中心攔停

越籍男駕小貨車追撞電動輔助自行車 2女童遭高速噴飛雙亡

羽球／戴資穎完全輾壓韓小將安洗瑩 三度奪亞錦賽女單冠軍

NBA／鞠躬盡瘁仍遭金塊輾壓 杜蘭特誠實回應：不意外

相關新聞

高雄1死2重傷車禍 一件迷彩服揭肇事者是564旅士官

高雄市岡山區大莊路今天上午8時37分許，發生重大車禍，陳姓男子駕車不慎打滑撞對向轎車，後又撞飛2輛機車，造成3女噴飛倒地...

裝甲564旅士官駕車釀1死2重傷意外 八軍團說話了

陸軍裝甲564旅陳姓下士，今天上午8時37分許，駕車行經高雄岡山區大莊路不慎打滑撞對向轎車，後又撞飛2輛機車，造成1死、...

台中七期豪宅當精品貓舍 屎尿屍臭擾住戶遭判強制遷離

台中方姓業者承租七期豪宅經營精品貓舍，被其他住戶投訴30幾隻貓狗糞便惡臭、吠叫聲擾人，還任意將貓狗屍體棄置露台，經管委會...

清晨富二代駕賓士飛車撞死人 抽血驗出酒測值0.83

台北市萬芳交流道今天清晨發生一死一傷的死亡車禍，經警方調查，26歲鄭姓肇事男子與友人聚會喝酒，清晨返家時從信義快速道路下...

八里磁磚公司老闆 操作堆高機不慎 人卡牙叉上慘死

新北市八里區60歲吳姓磁磚公司老闆，昨天晚上獨自在倉庫內整貨，卻因操作不慎，整個人被卡在堆高機牙叉導柱與駕駛座間，當晚1...

裝甲564旅士官高雄駕車釀重大車禍 死者再添1人已2死

陸軍裝甲564旅陳姓下士，今天上午8時37分許，駕車行經高雄岡山區大莊路不慎打滑撞對向轎車，後又撞飛2輛機車，黃姓女騎士...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦