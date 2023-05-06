台南單車騎士被機車追撞 又遭對向車輾壓身亡

台南市麻豆區今天發生一起死亡車禍，一輛機車追撞電動自行車，自行車騎士倒地卻遭對向車道的混凝土車輾壓身亡，警方1小時後在學甲區逮捕肇逃的混凝土車駕駛吳男，依法送辦。

台南市警局麻豆分局告訴中央社記者，55歲陳姓男子今天上午8時許騎著電動自行車途經麻豆區麻學路準備左轉時，遭後方騎著機車的28歲謝姓男子追撞，陳男倒地滑往對向車道，被66歲吳姓男子駕駛的混凝土車輾壓，陳男當場死亡，謝男送醫無生命危險。

警方初步調查，吳男一度下車將毀損的電動自行車移到路旁，卻未報警及留在現場，就直接駛離。警方獲報調閱監視器，1小時後在學甲區中洲里建築工地逮捕吳男及查扣混凝土車。

警方表示，謝男和吳男酒測值都是零，將依法送辦。