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高雄1死2重傷車禍 一件迷彩服揭肇事者是564旅士官

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市岡山區大莊路今天上午8時37分許，發生重大車禍，陳姓男子駕車不慎打滑撞對向轎車，後又撞飛2輛機車，造成3女噴飛倒地，1人重傷不治，2人尚在醫院急救，陳轎車遺留一件陸軍迷彩服，軍方證實，陳是564旅的下士士官，休假釀禍，軍方將協助警方釐清事故發生原因。

警方指出，22歲的陳姓男子今天上午8時37分許，駕駛轎車行經岡山區大莊路，疑失控打滑，撞向對向來車後，又撞飛雙載的60歲陳姓婦人和69歲的呂姓婦人，以及62歲的黃姓女子機車，造成3人當場噴飛倒地，現場機車零件散落一地。

陳男轎車肇事後，又撞及停放路邊一輛轎車和一輛機車才停下；警消獲報趕抵，發現黃女已當場無呼吸、心跳，另陳女臉、腳受傷、意識不清昏迷，呂則身體多處擦挫傷也昏迷，3人被送醫急救，其中黃因傷重宣告不治。

事發前的影像曝光，只見陳的轎車在大莊路上，失控打滑蛇行，和錄下影像的轎車驚險擦身而過，隨後就撞上對向轎車，連撞機車，釀成悲劇。

事發後，陳的轎車遺留一件陸軍迷彩服，陸軍八軍團隨後證實，陳男是564旅的下士士官，因休假期間發生車禍，將協助警方釐清事故發生原因。

警方初步調查，陳當時駕車不明原因失控打滑，無酒駕行為，將進一步釐清事故發生原因；警詢後，將依過失致死罪嫌將陳移送偵辦。

高雄岡山大莊路今天上午發生重大車禍，一輛轎車失控打滑，撞對向轎車後，連撞機車，造成1女送醫不治，2女重傷的事故；軍方證實，現場遺留的肇事車主迷彩服是564旅士官。記者石秀華／翻攝
高雄岡山大莊路今天上午發生重大車禍，一輛轎車失控打滑，撞對向轎車後，連撞機車，造成1女送醫不治，2女重傷的事故；軍方證實，現場遺留的肇事車主迷彩服是564旅士官。記者石秀華／翻攝
高雄岡山大莊路今天上午發生重大車禍，陳姓男子駕駛轎車失控打滑，撞對向轎車後，連撞機車，造成1女送醫不治，2女重傷的事故；軍方證實，陳男是564旅士官。記者石秀華／翻攝
高雄岡山大莊路今天上午發生重大車禍，陳姓男子駕駛轎車失控打滑，撞對向轎車後，連撞機車，造成1女送醫不治，2女重傷的事故；軍方證實，陳男是564旅士官。記者石秀華／翻攝
高雄岡山大莊路今天上午發生重大車禍，一輛轎車失控打滑，撞對向轎車後，連撞機車，造成1女送醫不治，2女重傷的事故。記者石秀華／翻攝
高雄岡山大莊路今天上午發生重大車禍，一輛轎車失控打滑，撞對向轎車後，連撞機車，造成1女送醫不治，2女重傷的事故。記者石秀華／翻攝

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