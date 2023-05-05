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影／貨車打滑側翻國1出口匝道 BMW長髮正妹下車協助清傷

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

張姓男子，今天下午2時許開著一輛貨車載著一男，途中行經國道1號南向27公里三重出口匝道，疑因過彎失控打滑，整輛車向左側翻橫擋路中間，張男臀部擦傷流血、乘客無礙，後方一輛BMW見狀趕緊停車，旋即下來一名長髮正妹拿著藥箱協助張男清傷，肇事駕駛沒有酒駕，事故原因待查。

據了解張姓男子（54歲），今天下午2時許開著貨車載著一男，沿著國道一號往南行駛，途中行經南向27公里三重交流道匝道一個過彎處，張男人車打滑失控車身向左側翻橫躺路中間，現場2車道，占用出口匝道外側車道及外側路肩。

事故當下張男與乘客自行爬出脫困，張男臀部擦傷流血、乘客無恙。此時，後方一輛BMW汽車見狀趕緊停下，旋即一名長髮正妹下車拿著藥箱走到張男面前，不但拿水給他喝還協助清理傷口，所幸張男送醫後並無大礙。肇事張男沒有酒駕，確切肇事原因及則任歸屬，有待後續國道警方調查釐清。

國道警察局第一公路警察大隊呼籲，駕駛人上下匝道務必放慢車速，無論駕駛或是前後座乘客，務必依規定繫好安全帶，以確保行車安全。

國道1號南向27公里三重出口匝道翻車，一名長髮正妹協助駕駛擦藥。記者曾伯愷／翻攝
國道1號南向27公里三重出口匝道翻車，一名長髮正妹協助駕駛擦藥。記者曾伯愷／翻攝
國道1號南向27公里三重出口匝道翻車，一名長髮正妹協助駕駛擦藥。圖／民眾提供
國道1號南向27公里三重出口匝道翻車，一名長髮正妹協助駕駛擦藥。圖／民眾提供
國道1號南向27公里三重出口匝道翻車，一名長髮正妹協助駕駛擦藥。圖／民眾提供
國道1號南向27公里三重出口匝道翻車，一名長髮正妹協助駕駛擦藥。圖／民眾提供

國道 正妹 酒駕

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