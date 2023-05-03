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蘇花公路行車糾紛 聯結車遭砸警方逮2人送辦

中央社／ 宜蘭縣3日電

蘇花公路宜蘭東澳段昨晚發生行車糾紛，2名男子疑不滿前方聯結車擋道，竟逼車攔停聯結車後砸車洩憤。蘇澳警方獲報循線逮捕涉案黃、林2男，訊後依恐嚇罪嫌送辦。

28歲黃姓男子與21歲林姓男子為連襟關係，昨晚7時多分別開車載著家人北上行經蘇花公路東澳段時，疑不滿前方聯結車擋道，對聯結車狂按喇叭，之後趁機攔停，持鐵棍下車對聯結車林姓司機咆哮。

42歲的聯結車林姓司機當下解釋，大車有視線死角，沒注意後方車況致歉，但黃、林兩人氣憤未消，疑強押林姓司機理論，遭對方及時掙脫逃到附近地磅站躲藏。黃、林憤而持鐵棍狂砸聯結車後駕車離去。

宜蘭縣政府警察蘇澳分局今天表示，案發後調閱監視器啟動攔截圍捕，在南方澳攔停涉案車輛，車內起獲砸車鐵棍。黃、林警訊坦承犯行，全案依恐嚇、妨害自由、毀損罪函送宜蘭地檢署偵辦。

宜蘭 蘇花公路 蘇澳

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