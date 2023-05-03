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台61線一地泥砂害10車又滑又撞 警追肇事水泥砂石車

中央社／ 台中3日電

1輛水泥砂石車昨天晚間行經台中市台61線南下138公里處，裝載的泥砂掉落地面，導致9輛自小客車及1輛重型機車打滑、自撞護欄，警方掌握疑似肇事車輛，將通知駕駛到案說明。

大甲警分局今天告訴中央社記者表示，2日晚間7時23分接獲報案，大安區台61線南下138公里處，因路面出現大量泥砂，導致9輛自小客車、1輛重型機車打滑失控，發生自撞護欄意外。

警方到場協助排除意外現場，初步調查，部分車輛的車頭、車身毀損、輪胎受損，10車駕駛均無酒駕、無人受傷，現場請來拖吊車將事故車輛移置旁邊，並由工程車將泥砂清運乾淨，恢復交通順暢。

警方將調閱監視器，全面追查肇事的水泥砂石車，掌握可疑車輛，將通知駕駛到案說明，釐清案情，此案依照道路交通管理處罰條例送辦，可處新台幣3000元至1萬8000元罰鍰。

自撞 砂石 監視器

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