耳朵不見了！台中警尋回上萬元助聽器 老翁安心笑了

台中市罹患重聽的六旬林姓老翁前天在梧棲區校園運動，民眾見其行經鬼祟，擔憂報警。警到場後，老翁比畫示意「耳朵不見了」，警方才意會過來，原來林翁助聽器遺失才會在校園四處尋覓，順利幫他找回市值上萬元的助聽器，林翁這才安心地笑出來。

前天清晨6點半，六旬林翁在校園內四處張望、行經詭異，晨運的民眾報警。清水警分局安寧所員警吳俊龍、楊政哲到場，原來林翁有重聽，聽力退化且說話不流利，老翁不停手比「耳朵不見了」，警方理解老翁助聽器遺失，順利在校園附近找回價值上萬元的助聽器。林翁戴回助聽器，笑著感謝警方幫忙。

暖警助人再一波！上周五晚間8點多，大雅警分局大雅所員警賴家倫、邱勝輝接獲報案，大雅區中清路五段與文化路口有名身心障礙女子需要協助。

警方到場，女子罹患小兒麻痺，無法正常表達，身上沒有證件，警尋系統也查無資料，警方先將女子帶返回所休息；約過1小時，女子家屬到所內要報案協尋，看到20歲施女已由警方尋回，放下心中大石，頻頻向警方致謝。