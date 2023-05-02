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疑內輪差釀禍 油罐車擦撞機車7旬婦人傷重不治
花蓮吉安鄉中央路二段一家加油站前，今天發生油罐車擦撞機車意外，下午3時許騎機車的陳姓婦人準備前往加油站加油時，疑似因為內輪差，被油罐車右後輪輾過，造成婦人頭、胸部重創，緊急送往慈濟醫院急救，仍因傷重不治死亡，詳細車禍原因由警方調查釐清。
警方初步調查，33歲楊姓油罐車駕駛，疑似一時尿急，沿著吉安鄉中央路二段，從南往北要右轉進入加油站；當時79歲陳姓婦人，正騎機車沿著吉安鄉中央路二段南往北直行，疑因內輪差導致，兩車在加油站入口處發生擦撞意外。
陳姓婦人的頭部及胸部遭到重創，警消接獲民眾報案後，趕往現場救援，將她從油罐車右後輪救出，並緊急送往慈濟醫院急救，直到下午4時40分左右，醫院宣告傷重不治死亡。
警方調查，駕駛油罐車的楊姓男子持有合格的駕照，現場實施酒測，其酒測值為零；身亡的陳姓婦人，持有合格的駕照，酒測值有待院抽血檢驗。
據了解，家住桃園市中壢區的陳姓婦人，專程到吉安鄉兒子開設的民宿幫忙，卻不幸發生車禍意外，讓兒子難以接受，詳細車禍發生的原因，正由吉安警分局釐清。
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