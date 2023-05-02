網路正妹遊說投資陳年普洱茶 高雄男陷溫柔鄉險當肥羊

高雄路竹60歲王姓男子日前透過交友軟體結識自稱普洱茶商的正妹，對方向王男介紹高報酬的普洱茶餅，要他匯款9萬多元投資，王男委託妹妹協助匯款，幸好行員機警察覺有異通報警方，王男經警致電說明，才驚覺自己太傻成了詐騙肥羊還不自知，趕緊取消匯款。

台灣人愛喝茶，市場流通品質優良要價不斐的陳年普洱茶，沒想到，近日竟成了詐騙集團的幌子；高雄路竹王男幾個月前在交友軟體上認識一名正妹，對方與王男互通友好，自稱是普洱茶商曾以高額價格售出陳年普洱茶，再一步步遊說王男可藉此投資致富，誘使他前往銀行轉帳匯款。

由於，王男有事無法親自到銀行匯款，4月27日他委託妹妹王女前去銀行匯款，行員發現王女是幫他人匯款且對於用途一無所悉，即時通報湖內分局一甲派出所員警到場處理，警員當場撥打電話聯繫王男，耐心向他說明近期常見「假交友投資」詐騙手法，王男這才恍然大悟。