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網路正妹遊說投資陳年普洱茶 高雄男陷溫柔鄉險當肥羊

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄路竹60歲王姓男子日前透過交友軟體結識自稱普洱茶商的正妹，對方向王男介紹高報酬的普洱茶餅，要他匯款9萬多元投資，王男委託妹妹協助匯款，幸好行員機警察覺有異通報警方，王男經警致電說明，才驚覺自己太傻成了詐騙肥羊還不自知，趕緊取消匯款。

台灣人愛喝茶，市場流通品質優良要價不斐的陳年普洱茶，沒想到，近日竟成了詐騙集團的幌子；高雄路竹王男幾個月前在交友軟體上認識一名正妹，對方與王男互通友好，自稱是普洱茶商曾以高額價格售出陳年普洱茶，再一步步遊說王男可藉此投資致富，誘使他前往銀行轉帳匯款。

由於，王男有事無法親自到銀行匯款，4月27日他委託妹妹王女前去銀行匯款，行員發現王女是幫他人匯款且對於用途一無所悉，即時通報湖內分局一甲派出所員警到場處理，警員當場撥打電話聯繫王男，耐心向他說明近期常見「假交友投資」詐騙手法，王男這才恍然大悟。

警方提醒，詐騙集團的手法多元，假投資與假交友詐騙案件層出不窮，透過社群網路與通訊軟體流傳之交友訊息，極有可能包藏詐騙陷阱，如對方要求匯款投資、購買遊戲點數等，皆有可能是詐騙需多加提防。

王姓女子受哥哥委託協助匯款。記者古和純／翻攝
王姓女子受哥哥委託協助匯款。記者古和純／翻攝

詐騙集團 正妹 交友軟體

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