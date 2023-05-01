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鋼鐵媽照顧腦麻兒20年 詐團騙不下去丟一句「願上帝祝福妳」

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導

照顧腦性麻痺兒子近20年，被喻為鋼鐵媽的高雄網紅陳嘉齡曾接獲詐騙來電，電話那端有小孩哭訴「媽媽救我」，一名操大陸口音男子更威脅要付高額贖金，她一聽就識破詐騙伎倆，因為兒子從來與她寸步不離，她語氣和緩告訴詐騙者，小比是腦麻兒，不會走路，對方聽了沈默片刻似良心發現，說了一句「願上帝祝福妳」就掛掉電話。

小比媽上月初受新北市政府警察局婦幼警察隊邀請分享遭遇詐騙集團經驗，她分享自身經驗，指對方說她兒子遭綁架，需付高額贖金，電話中不斷傳來小孩哭泣求救聲，她一聽知道是勒索詐騙老哏。

「我兒子小比就在身旁，如果他真的會走會跳，我比別人更高興」，小比媽說，小比是腦麻兒，她已經照顧超過18年，詐騙集團找上她根本騙錯對象，於是她向對方說「不好意思，我兒子腦麻，不會走、不會站、不會吃東西，現在就在我旁邊」，結果對方一聽沈默片刻，最後對她說「妳會愈來愈好」，「願上帝祝福妳」，然後掛掉電話，她覺得好無言。

「為什麼自己人要騙自己人，就算不是自己人也不能騙」，小比媽認為，詐騙人士其實應該有更好的工作可以做，但利用一般人的良善一再行騙，到最後搞得大家相處都變得要有防衛心，變得不願相信別人。

這段經歷讓她覺到好笑，但她也提醒大家，遇到詐騙集團，一定要冷靜以對，記得打165反詐騙專線或是打110報案，不要心慌被詐團牽著鼻子走。

鋼鐵媽陳嘉齡照顧腦麻兒小比近20年，曾接獲詐騙集團來電謊稱綁架，讓她覺得很無言又好笑。圖／翻攝自臉書「小比跑旅雜記」
鋼鐵媽陳嘉齡照顧腦麻兒小比近20年，曾接獲詐騙集團來電謊稱綁架，讓她覺得很無言又好笑。圖／翻攝自臉書「小比跑旅雜記」

詐騙集團 兒子 腦性麻痺

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