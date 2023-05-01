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高雄金髮小隻馬拒檢 飆時速百公里逃竄 彎道失控撞車
高雄28歲葉姓女毒品通緝犯，今天凌晨1時許在鳥松區中正、長青路口違規闖紅燈，警方盤查時她卻開車加速逃逸，一路從鳥松區以近百公里時速連闖多個紅燈，逃了約13公里後，最後在鼓山區臨海一路的彎道失控撞車才就逮，林女不僅要被解送歸案，警方另送出總值8萬1000元紅單告發。
警方表示，今天清晨1時20分許，鳥松分駐所員警巡邏行經鳥松區中正路與長青路路口時，發現葉女駕駛黑色轎車違規闖紅燈，示意她停車受檢，葉女卻加速逃逸。
駕駛巡邏車的員警在後方追逐，尾隨葉女從鳥松區一路經高雄市中心往鼓山方向逃竄，葉女一路以近百公里時速奔馳，連闖多個紅燈。
追逐約10多分鐘後，行經鼓山區臨海一路、鼓山消防分隊前時，疑因過彎不慎失控，整輛車撞入右側民宅，撞擊停在騎樓下的兩輛車後才停下，葉女並未受傷。
警方抵達後，上前搜查才發現駕駛是身材嬌小的金髮正妹，下車逼葉女就範；員警追問葉女為何要跑，她說今年4月因犯毒品罪，剛被高雄地檢署發布通緝，擔心要被關才會選擇逃逸。
葉女身上被查獲海洛英等多項毒品及吸食器一組。全案警詢後依違反毒品危害防制條例移送法辦。
針對葉女違規部分，警方加碼開出闖紅燈5件、危險駕駛、不服稽查等罰單，共計開單告發7件，最高可處8萬1000元罰鍰，車禍不僅自己車輛受損，還要賠償2輛轎車的維修費用。
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