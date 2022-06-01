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汽車旅館房間偷裝針孔！人妻手機軟體突偵測出異常 走近一看傻眼了
1對夫妻昨天深夜投宿高雄市小港區某汽車旅館，妻子隨手利用偵測隱藏式針孔攝影機軟體，竟發現異常訊號，丈夫仔細找尋房間可疑處，果然在一塊裝潢板的螺絲孔內，發現無線針孔攝影鏡頭，報警提告。警方依妨害秘密罪嫌查辦全案。
汽車旅館業者向員警說，旅館曾在約2年前重新裝潢，房間牆面原本裝電視的支撐架，後來改用約1公尺見方的裝潢板補上，不知道何時，其中1個螺絲孔被私裝針孔攝影鏡頭。
據了解，吳姓男子與妻子從中部南下高雄旅遊，昨天深夜11點左右，投宿高雄市小港區某汽車旅館，妻子好奇，使用手機下載的隱藏式攝影機探測器軟體，偵測房間內是否有針孔攝影機，不料偵測出異常訊號。
吳姓男子在房間四處尋找，竟在電視牆裝潢板的左上角螺絲孔，發現針孔攝影機鏡頭，大呼「這是三小（什麼東西）？」立即報警。
高雄市警小港分局員到場，發現螺絲孔內的鏡頭，是無線攝影鏡頭。警方察問業者，汽車旅館楊姓經理稱，汽車旅館從重新裝潢到現在，已經約有近2000人投宿房間，不知何時、被何人裝上去。吳姓夫妻堅持提告，警方已經拔除針孔攝影機，查辦全案。
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