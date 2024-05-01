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國小校長偷拍少女如廁 收押撤職

聯合報／ 記者張議晨徐白櫻／高雄報導

張姓校長已被法院羈押。記者張議晨／攝影
張姓校長已被法院羈押。記者張議晨／攝影
高雄市某國小校長被控偷拍未成年少女，檢警日前搜索校長家中、學校辦公室，查扣偷拍影像，依違反兒少性剝削條例聲押，法院裁准。據了解，該校長坦承犯行，犯案地為校外，目前未發現學童受害，校內也未找到針孔；高雄市教育局昨以罪證確鑿，予以解聘。

高雄警方上月十日接獲報案，指該校長疑利用手機偷拍未成年少女如廁，報請檢察官指揮，同月廿六日至校長住處、學校辦公室搜索，並拘提校長到案。

檢警在查扣的手機內發現少女如廁影像，因校長案發後刪除檔案，疑有滅證情事，檢方複訊後依兒童及少年性剝削防制條例及無故攝錄未成年性影像罪嫌，向法院聲請羈押。法院審理時校長坦承偷拍，法官考量他面臨五年以上重罪，犯行對少年身心影響甚鉅，上月廿八日裁准羈押二個月。

據了解，該名校長具教育博士學位，任教超過廿五年，二○一六年起遴選上校長，四年前調到目前學校任職，他偷拍被收押，震驚高雄教育圈。

案件曝光引發家長不安，憂心學生是否成偷拍受害者；檢警檢視查扣影像，犯案地在民宅浴室非校園，目前未發現有校內學童受害；案發後校園進行反針孔監測，也無異狀。

高雄市教育局昨表示已撤換校長職務，派督學代理，學校維持正常教學及校務運作；後續如經判刑確定入監或褫奪公權，會依教育人員任用條例解聘。

但市長陳其邁昨下午震怒，指該校長惡性重大，危及一個校長應有的行為準則，會解聘、永不錄用。教育局隨即改口，以校長坦承犯行已受羈押，即刻解聘。

偷拍 性剝削 教育局 未成年 陳其邁

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