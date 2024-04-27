楊梅色廟公藉機性侵信眾姊妹花104次 法官輕判10年

在楊梅宮廟擔任廟公及乩身的古姓男子，趁練習拉筋時，對信徒一雙成年及未成年女兒輪流性侵得逞，或以一對一或一對二方式，要姊妹脫光供他上下其手，前後加總102次，所幸均因他飲酒無法勃起性侵未遂，去年4月間少女向師長哭訴才曝光，古男羈押禁見迄今，桃園地院審結，將他依各1次的成年人故意對少年強制性交、強制性交、及51次成年人故意對少年犯強制性交未遂，51次強制性交未遂等罪，應執行徒刑10年，可上訴。

判決事實指出，這對姊妹從小隨著父親參與宮廟活動，在宮廟裡長大，所有信眾對古師父的神威很是敬佩，2021年11月間，姊姊因遭前男友家暴，爸爸認為大女兒身體受損，帶至廟裡處理，古說要幫姊姊拉筋、練身體，爸爸覺得這個活動很好，要未成年的妹妹下個月也加入，殊不知，就此讓姊妹倆落入狼口，長達1年半載。

據悉，古師父起初帶著姊妹在公眾得出入場所的神明廳練拉筋，一開始都還很正常，後來古開始以「阿伯很色喔，阿伯在挑逗你喔」的言語試探，直到有信眾看不慣古對著姊妹倆的私密處胡亂碰觸，後來改換到神明廳後的臥室及儲藏室練習時，古見無旁人，就放膽對著姊妹倆動手，甚至要她們脫光，大家坦誠相見。

根據未成年妹妹指證，姊姊被古男性侵時，她就在旁目擊，當場黑人問號「這是對的嗎？」等古完事，竟然也叫她躺下、把腳打開，開始對她性侵，由於這是她的第一次，很痛且很不願意，過程中全身用力一直把腳夾緊，直到外邊有人喊吃飯了、拉完筋了沒，古才停下說「下次繼續」，之後她或她姊各自或一起上完拉筋課時，姊妹倆都會衝到公廁漱口及清洗下體，引人起疑；姊妹倆經討論，決定告訴爸爸和師母在小房間受到騷擾。

古男之後刻意不理他們家，爸爸竟叫她倆去跟師父道歉，古假鬼假怪地以乩童附身的模樣問她爸「你是不是相信古師父」，又對姊妹誆稱「古師父對你們做的事情，都有跟你爸爸說」，並指示她爸「可以放手將姊妹交給古教育」，由於古說姊姊這段期間出車禍差點沒命，就是因為將此事曝光、汙衊古才會受到懲罰，古利用神明上身指責姊妹倆很傷他的心，還說他做的那些行為都是為她們好，然後繼續重複侵犯她們，姊妹倆竟也被說服，認為是自己錯了。