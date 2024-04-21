聽新聞
test
0:00 / 0:00

今刪明又傳…非法性影像下架不易 專家盼祭重法

聯合報／ 記者林琮恩李青縈／台北報導

性影像處理中心去年成立，收案量近三千件，成案後移除成功率達八成六。圖為性影像申訴網站。記者余承翰／攝影
性影像處理中心去年成立，收案量近三千件，成案後移除成功率達八成六。圖為性影像申訴網站。記者余承翰／攝影

性影像處理中心去年成立，至今收案量達近三千件，成案率約百分之廿六，成案後順利移除的成功率雖高達八成六，但性影像處理中心最常做的工作卻是「再下架」。專家指出，依現行法律，難以根除這類的數位犯罪，應增加制定數位安全、網路犯罪相關法律，並祭出重罰，斷水斷糧才有辦法根絕。

一旦性影像被惡意傳至數位平台，就無法預測有多少網友下載、持有該支影片衛福部性影像中心職員Ｈ先生（化名）表示，中心曾處理過申訴人，高中時被拍了性影像，成為網友流傳的「經典系列」，經處理過後，因當事人結婚，事件被網友重新討論，又有持有影像者再次將影片上傳。

藝人黃子佼持有未成年偷拍不雅片，各界急於要求衛福部「封網」非法色情論壇「創意私房」。性影像處理中心職員Ａ小姐（化名）指出，封網雖然不像要求平台下架影片一樣，可確保任何人無法再看到非法性影像，但對於受害人來說，封網能讓影片不在生活周遭的人看到外流影片，降低壓力、減輕心理負擔。

Ａ小姐也說，有些私密影像論壇，擺明了就是要違法，時常會有今天下架、明天又上傳的情況，同仁疲於奔命。

前立委王婉諭表示，以此次創意私房的事件，背後有著商業結構支撐，得先斷除金流，再輔以把使用者、犯罪者找出，才有辦法初步斷掉不法網域的運作。

婦女救援基金會執行長杜瑛秋表示，若要根除必須從法規面著手，我國網路管理、治理等法規比較鬆散，缺乏強而有力的法源，先前「數位中介法」草案中，有涉略部分性暴力及網路影像的內容，但很可惜可能內容不盡完善，最後也沒有成功立法。期待我國可以透過制定數位安全、網路犯罪相關法律，增加法源依據。

王婉諭表示，網路犯罪會不停轉移，難以百分百根絕，建議政府可以與業者合作，透過數位影響比對，下降特定內容的性影像。

衛福部次長李麗芬表示，已在研議取消兒少性剝削條例中，需兩階段才能封網的規定，當重大兒少性影像外流時，才能即時遏止影像散布。另也呼籲民眾不要持有、更不要散布非法性影像，從源頭杜絕。

如何下架非法性影像 製表／元氣中心
如何下架非法性影像 製表／元氣中心

偷拍 影片 未成年 網路 衛福部

延伸閱讀

性影像中心3／根除性影像外流 專家呼籲訂定數位法

退出時代力量後…傳將加入民眾黨 彰縣議員吳韋達：先以無黨經營

社工受暴比率高 衛福部專屬APP助家訪風險評估

藍營大老傳家暴 衛福部「不知是誰」：家暴不分背景

相關新聞

今刪明又傳…非法性影像下架不易 專家盼祭重法

性影像處理中心去年成立，至今收案量達近三千件，成案率約百分之廿六，成案後順利移除的成功率雖高達八成六，但性影像處理中心最...

性影像中心2／天天看謎片 性影像下架工作內容首曝光

衛福部去年成立性影像處理中心，負責影片下架的員工約十人，每日工作內容是接受民眾申訴，聯繫平台及地方社政機構，處理下架事宜...

性影像中心1／惡永遠無法被消滅…性影像下架有困難 重複上架情況多

藝人黃子佼持有兒少性影像引發關注，他被爆出是非法性影像論壇「創意私房」的高級會員，因該網站是由境外人士經營，難以循兒少性...

性影像中心3／根除性影像外流 專家呼籲訂定數位法

性影像於網路流傳，下架又重新被上傳的狀況層出不窮。民眾黨黨主席、前立委王婉諭表示，網路犯罪難以透過封網拿到完全根除，封網...

黃子佼案北檢緩起訴挨轟 司法精神醫師籲應避免受害人2次受創

藝人黃子佼因在偷拍論壇上購買未成年不雅片，甚至付高額費用成為認證高級會員，本月4日北檢對黃緩起訴，引發各界議論，發起連署...

非法性影像／裸聊陷阱 男比女戒心低

衛福部性影像處理中心負責影片下架影片成員約十人，每天工作內容是接受民眾申訴，聯繫平台及地方社政機構，處理下架事宜，比起社...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。