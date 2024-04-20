弟開學缺錢買制服 台中少女被騙下海...男客同情建議她報警

台中1名少女家境貧寒，弟弟升高中沒錢買制服，她上網找傳播工作認識謝姓男子，卻被對方拍僅穿內衣褲的不雅照「建檔」媒介性交易，有男客聊天發現少女身世淒慘又被拐騙，同情下沒和她性交仍支付4000元，還建議她報警，法院審理後依兒童及少年性剝削防制條例判謝男1年10月，可上訴。

檢警調查，謝男2022年7月透過微信刊登「想要賺錢的女生私訊我喔」訊息，少女因缺錢和他聯繫，相約到汽車旅館碰面，謝明知對方未成年仍拍攝少女僅穿內衣、內褲照，及鼻子以下胸部、微露右胸照片，再拿這些照片媒介其他男子性交易。

同年7月24日，2名男客和謝男接洽後，當晚9點多、11點多赴約，前後載走少女到汽車旅館並打算以4000元性交易，但少女擔心自己的不雅照被謝男四處傳，又沒有打馬賽克，怕身分曝光而無意性交易。

台中地院審理時，謝男矢口否認犯行，辯稱在網咖時少女跟他借錢，並請他幫忙媒介性交易，自己就幫對方寫收費標準。

少女證稱，當時暑假因弟弟要升高一需要買制服的錢，她發線身邊大人錢不夠就想幫忙，有問社工、老師但無可補助款，就想說在網路上找工作，後來發現微信上有傳播的工作，她想說是陪人聊天，也有問謝男自己未滿18歲可以做嗎，謝也說可以。

她還說，當天被帶去旅館，謝要求拍照並表示要建檔比較好安排客人，就被拍了穿內衣褲照片，沒多久就被男客接去汽車旅館，對方還直接去洗澡，她覺得很怪一看對方訊息才驚覺被安排性交易，還發現謝男將她不雅照傳給男客，事前並不知道要去做性交易。

1名男客也證稱，上網找性交易後和少女見面，聊天時對方有說自己家境貧寒，弟弟開學缺錢買制服，所以急著要賺錢，自己沒有和少女性交，但仍給她4000元，並建議報警。