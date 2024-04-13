「創意私房」含大量偷拍影像 衛福部發文數位部封網

藝人黃子佼日前被爆出持有大量女性私密影像，其中甚至包含7部未成年少女偷拍影片，引發各界撻伐。這些影片來自網路偷拍論壇「創意私房」，事件爆發後群眾高度關注，紛紛要求儘快下架該網站，數位發展部於昨（10）日晚間停止解析網域名稱。

黃子佼事件爆發 「創意私房」封網議題引發關注

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查，「創意私房」近一年的網路聲量有18260筆，在本次事件爆發前，網路上幾乎沒有相關討論；直至黃子佼被爆出為「創意私房」高級會員後才引起關注，網路聲量迅速竄升。在熱門關鍵字中，也可以看見「封網」、「網域」等詞彙，顯見大家十分關注該網站的封網問題。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

被稱為「台版N號房」的「創意私房」為全台最大的非法偷拍網站，其實在2021年12月該網站就曾經被法院扣押，不過之後卻又更換成其他網域繼續運作，讓不少人質疑為什麼這樣的網站為什麼還可以持續存在。黃子佼事件發生後，民眾紛紛要求數發部儘速剷除該網站。

為何遲遲未封網？立委點出執行漏洞

衛福部長薛瑞元表示，依現行法規，要進行封網有兩種方式，第一種是透過行政處分，但行政處分會經過兩階段，需要先要求下架不當內容，如網站未下架才會進行封網，因此這種封網方式的速度較慢。第二種方式則是由檢察官扣押網站，若網站經檢方調查涉及刑事案件，可進行封網，將其扣押作為證據。

不過民進黨立委洪申翰於昨日的質詢中指出，《性侵害犯罪防治法》、《兒童及少年性剝削防制條例》母法中明確規範「網際網路平臺提供者、網際網路應用服務提供者及網際網路接取服務提供者，透過網路內容防護機構、主管機關、警察機關或其他機關，知有性侵害犯罪嫌疑情事，應先行限制瀏覽或移除與犯罪有關之網頁資料」。

然而衛福部卻限縮解釋，被較低位階的《兒童及少年性剝削防制條例施行細則》綁住手腳。網站檢舉機制規定「受害者本人」才能檢舉，並且還需要自行付費下載影片才能申訴；此外，細則規定只有主管機關沒辦法聯絡業者、業者不願下架單支影片時才能進行封網。洪申翰指出，這樣的漏洞造成檢舉非常困難，就算網站被檢舉，只要下架一支影片，就能繼續保住大量的非法內容。面對質疑，衛福部長薛瑞元承諾當日下午就會發文給數位部，先將「創意私房」封網。

衛福部次長李麗芬表示，已於10日下午以「行政執行法」為法源依據，發文給數發部協請封網「創意私房」。李麗芬說明，根據行政執行法第36條授權，政府機關基於阻止犯罪、危害之發生或避免急迫危險，而有即時處置之必要時，得為即時強制，衛福部依據此法行文數發部台灣網路資訊中心（TWNIC）對「創意私房」封網。

數發部於昨日說明，由其主管的TWNIC約莫在晚間6時30分收到衛生福利部公文，依《兒童及少年性剝削防制條例》及《性侵害犯罪防治法》相關規定，要求針對犯罪網址「創意私房」進行網域停止解析（封網）。TWINIC隨後也立即協調各網際網路服務提供者，停止解析該網域名稱。





分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年04月12日至2024年04月10日。