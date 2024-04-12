快訊

直播／第二波內閣名單公布…林佳龍接外長 邱垂正掌陸委會、鄭英耀任教長

早上沒有升旗要當心！從「晨勃」看健康 泌尿醫曝關鍵6原因

台南必比登推薦「康樂街牛肉湯」宣布永久停業 心疼原因曝饕客不捨

黃子佼持有未成年性影像案獲緩起訴 律師指一關鍵讓他逃刑責

聯合新聞網／ 綜合報導

藝人黃子佼持有未成年性影像案，檢察官以「只是一時失慮」判黃緩起訴處分，引起各界譁然。圖／聯合報系資料照片
藝人黃子佼持有未成年性影像案，檢察官以「只是一時失慮」判黃緩起訴處分，引起各界譁然。圖／聯合報系資料照片

藝人黃子佼持有未成年性影像案，檢察官以「只是一時失慮」判黃緩起訴處分，引起各界譁然。YouTuber「瑩真律師」昨日在臉書開設名人相談室討論此事，指出儘管《兒童及少年性剝削防制條例》已修法，將刑期改為1年以下徒刑，但「只要是最輕本刑3年以下『以外的』犯罪，在一定的條件下，檢察官是可以審酌而給予緩起訴處分的」，依此條例才讓黃獲緩起訴處分。

「瑩真律師」表示，無正當理由持有兒童或少年的性影像，已觸犯《兒童及少年性剝削防制條例》第39條第1項規定，即使該法條在去(2023)年才剛修法通過，將責任從原本處1萬元以上、10萬以下罰鍰，提高到最高處1年以下有期徒刑、拘役，或併科3萬至30萬元以下罰，但由於只有1年刑期，法律又規定只要是最輕本刑在3年以下以外的犯罪，「在一定的條件下，檢察官是可以審酌而給予緩起訴處分的」。

「瑩真律師」也強調，因為法律不溯及既往，即使現在《兒童及少年性剝削防制條例》修法通過，「對黃子佼的案件也不會有任何影響」。「瑩真律師」更直指，目前《刑法》中，若是沒有正當理由持有成年人的偷拍性影像，是沒有任何法條可處罰的，讓身為律師的她也質疑，這樣的法律判決是否過輕，難道這些人涉嫌購買助長非法性影像產業，都不會有較重的刑罰嗎？

偷拍 未成年 黃子佼

延伸閱讀

黃子佼緩起訴「因一時失慮」 綠委：連買7片失慮7次？促北檢說明

細思極恐！黃子佼被翻出昔日攝影展 要求模特兒脫丁字褲求真

貴婦奈奈藏身加拿大小城！1家5口擠20坪地下室 撿家具領免費食物過活

堂哥女友坐主桌…為兒慶生無法同桌 媳氣炸：婆婆毀了周歲宴

相關新聞

黃子佼持有未成年性影像案獲緩起訴 律師指一關鍵讓他逃刑責

儘管《兒童及少年性剝削防制條例》已修法，將刑期改為1年以下徒刑，但「只要是最輕本刑3年以下『以外的』犯罪，在一定的條件下，檢察官是可以審酌而給予緩起訴處分的」，依此條例才讓黃獲緩起訴處分。

黃子佼緩起訴「因一時失慮」 綠委：連買7片失慮7次？促北檢說明

針對黃子佼持有未成年性影像案，民進黨立委張雅琳昨天下午在臉書PO出緩起訴處分書的理由，內容指「犯罪情節尚非重大等一切情狀...

不只黃子佼！炎亞綸、iWIN…「兒少性剝削」燒不完 近一年重大議題一次看

藝人黃子佼在去（2023）年的台灣MeToo浪潮中被指控強吻未成年少女、拍攝裸照，之後更有另一名受害者出面提告性侵...

曾強脫高中弟褲子拍裸照 彰化男又拐國小童傳自慰影片判3年2月

彰化呂姓男子曾對高中的弟弟脫褲強拍裸照被判刑2年半確定，但他毫無悔改之心，又透過網路遊戲認識1名國小男童，還說「我們是情...

中壢警讓13歲少女當餌卻被迫口交 工人判重刑怨：她笑著做筆錄

一名13歲少女答應張姓工人性交易但反悔，被對方拿裸照威脅完事，她向桃園市警中壢分局求助，配合員警辦案，結果遭張開車載走，...

「校園黃子佼」隱身北高雄國小社團 性侵16童拍不雅片

高雄市議員白喬茵昨天上午質詢教育局長謝文斌時，揭發北高雄國小某正式教師20年來性侵雙位數男童，直至去年3月中，狼師惡行才...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。