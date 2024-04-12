黃子佼持有未成年性影像案獲緩起訴 律師指一關鍵讓他逃刑責

藝人黃子佼持有未成年性影像案，檢察官以「只是一時失慮」判黃緩起訴處分，引起各界譁然。圖／聯合報系資料照片

藝人黃子佼持有未成年性影像案，檢察官以「只是一時失慮」判黃緩起訴處分，引起各界譁然。YouTuber「瑩真律師」昨日在臉書開設名人相談室討論此事，指出儘管《兒童及少年性剝削防制條例》已修法，將刑期改為1年以下徒刑，但「只要是最輕本刑3年以下『以外的』犯罪，在一定的條件下，檢察官是可以審酌而給予緩起訴處分的」，依此條例才讓黃獲緩起訴處分。

「瑩真律師」表示，無正當理由持有兒童或少年的性影像，已觸犯《兒童及少年性剝削防制條例》第39條第1項規定，即使該法條在去(2023)年才剛修法通過，將責任從原本處1萬元以上、10萬以下罰鍰，提高到最高處1年以下有期徒刑、拘役，或併科3萬至30萬元以下罰，但由於只有1年刑期，法律又規定只要是最輕本刑在3年以下以外的犯罪，「在一定的條件下，檢察官是可以審酌而給予緩起訴處分的」。

「瑩真律師」也強調，因為法律不溯及既往，即使現在《兒童及少年性剝削防制條例》修法通過，「對黃子佼的案件也不會有任何影響」。「瑩真律師」更直指，目前《刑法》中，若是沒有正當理由持有成年人的偷拍性影像，是沒有任何法條可處罰的，讓身為律師的她也質疑，這樣的法律判決是否過輕，難道這些人涉嫌購買助長非法性影像產業，都不會有較重的刑罰嗎？