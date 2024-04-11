立委轟「自廢武功」 衛福部才封色情網

衛福部長薛瑞元昨天表示，封網有一定行政程序，正考慮修法讓主管機關有權即時封網。記者林俊良／攝影 藝人黃子佼購買兒少性影像的「創意私房」持續經營，外界批評政府為何沒封網？衛福部長薛瑞元昨天表示，封網有一定行政程序，正考慮修法讓主管機關有權即時封網，但立委洪申翰認為，兒少性剝削條例明定主管機關知悉有性侵害犯罪嫌疑應先行限制瀏覽或移除網頁資料，衛福部卻用施行細則窄化成「聯絡不到網路業者才能封網」，簡直自廢武功。衛福部昨晚立即依行政執行法發函數位部，已立即「封掉」網站。

數位部表示，數位部主管的財團法人台灣網路資訊中心（ＴＷＮＩＣ）昨晚六時許收到衛福部公文，依「兒童及少年性剝削防制條例」及「性侵害防治法」相關規定，要求網際網路接取服務提供者針對「創意私房」執行網域停止解析措施，ＴＷＮＩＣ隨即協調各網際網路接取服務提供者停止解析該網域名稱。

「創意私房」在非法色情市場中橫行已久，根據ＴＷＩＮＣ網站資料，台北地方法院二○二一年十二月曾扣押「創意私房」網域名稱，透過停止解析（DNS RPZ）讓民眾無法連上網頁，但後來「創意私房」又換了其他網域，透過轉址重生。

數位部昨舉行例行記者會，媒體質疑問題出在哪？數位部長唐鳳回應，會持續透過引進新技術讓執行速度加快。唐鳳說，停止解析的執行已開始流線化，讓它可執行更快，但「我們畢竟不是檢警調、執法單位或兒少法主管機關，（發函）過來，我們才可以執行。」只要有符合停止解析的函或行政命令，會立刻據以執行。

數位部表示需要衛福部發出行政命令才可配合封網。薛瑞元昨於立院表示，封網需透過兩種方法，一為透過行政處分下架，當業者沒有下架才可以封網，一為涉及刑事案件時由檢察官扣押執行，未來修「兒少性剝削防制條例」時會朝向法律授權讓行政機關可以直接封網，但卻被立委洪申翰批評「自廢武功」。

洪申翰認為衛福部相關母法中握有封網權力，但施行細則卻綁住手腳。他說，性侵害犯罪防治法及兒少性剝削條例明定，網際網路平台提供者、網際網路應用服務提供者及網際網路接取服務提供者，透過主管機關等知有性侵害犯罪嫌疑情事，應先行限制瀏覽或移除與犯罪有關的網頁資料，但兒少性剝削條例施行細則卻窄化解釋，變成「衛福部要聯絡不到該網路業者才能封網」，衛福部用比母法位階低的「施行細則」來綁住自己手腳。

另外，洪申翰批評性私密影像受害人必須自行檢舉，實在很荒謬。薛瑞元坦言確實有問題，未來將主動出擊調查，同時與數位部討論境外網站封網的運作方式。