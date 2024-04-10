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創意私房違規會員下場「如同公開處刑」 她嚇壞：處理方式比司法狠

聯合新聞網／ 綜合報導

近日檢警公開偵查報告，揭露黃子佼持有未成年情色影片，還是非法情色網站「創意私房」的高級會員，一時之間輿論沸騰。有名網友就在網路論壇上發文，講述「創意私房」的可怕之處，在於其會員們無比死忠的追隨。

原PO在Dcard上發文，表示因為黃子佼事件才關注到「創意私房」的存在，這個號稱「台版N號房」的非法情色網站上，不僅存有大量偷拍影片，還將各個影片以「菜色」做為分級，「真的就能感受到他們是多麼的不把這些非自願放在網路上影片的人當一回事，好像就是個沒什麼大不了的A片一樣」。

原PO擷取創意私房公開的資訊，一大串的封號名單還附加帳號者的各種個資，社群帳號、會員等級、姓名、封號原因，全都公開在網站上讓人隨意查看，原PO感嘆這種管理違規會員的方式，「甚至比國家司法規則還要直接和果斷」，如同公開處刑一樣，難怪養出數量如此龐大的死忠犯罪鏈。

原PO指出，連對會員的資料都可以如此公開，更何況是遭到偷拍的受害者們權益？而且網站的數千名會員，都是在明知自己違法的情況下故意為之，原PO貼上創意私房的網站說明，裡面教導會員該如何付錢儲值，甚至存越多錢優惠越多，「需要彎彎繞繞的付錢，而且是一筆不小的費用」。

原PO呼籲，現在只希望司法能夠嚴懲，網站會員裡的數千人，1個都別放過。

貼文下，網友們對此次事件紛紛表達憤怒之情，「買兒童色情物的也該判相對重刑，這樣才能最有效的直接斷光拍這種人渣片的金流」、「一直聚焦在挖藝人過去言行其實也很讓討論失焦，重點是政府各單位要調查、端掉這個網站」、「希望政府趕快把網站抄掉，不然還要多少人受害？那個男生被踢出的原因是購買的影片在外流傳、還有騷擾女生（因為裡面幾乎每部偷拍影片都會附上受害者的個資），代表我不止看了這個女生的外流，還可以追蹤對方的生活，這超噁心的」。

非法情色網站「創意私房」，隨著黃子佼醜聞不斷，也再次引起大眾輿論撻伐。示意圖／ingimage
非法情色網站「創意私房」，隨著黃子佼醜聞不斷，也再次引起大眾輿論撻伐。示意圖／ingimage

偷拍 色情網站 黃子佼

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