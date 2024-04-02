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生日派對追求14歲少女 男帶往北投溫泉泡湯 2小時性行為2次遭訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

21歲羅姓男子，2022年間在朋友生日派對上，認識年僅14歲少女，展開積極追求，當晚2人互稱男女朋友，羅男在約2小時內，涉帶少女回家發生性行為，又換地點前往北投某溫泉泡湯，再度發生性行為等逞。士林地檢署偵結，依對14歲以上未滿16歲女子性交罪2罪起訴。

起訴指出，2022年10月間，羅男在朋友生日派對上認識少女，明知少女僅14歲，性觀念未臻成熟，無完全性自主同意能力，當晚交往成男女朋友，深夜11時許，立刻帶少女至租屋處發生性行為，不到2小時，隔天凌晨1時許，又帶往北投區某溫泉旅館泡湯，再度涉嫌對少女性交得逞。

少女事後報警提告，並提出ＩＧ對話紀錄為證。羅男到案後認罪，坦承發生性行為。檢方認定羅男犯刑法第277條第3項「對14歲以上未滿16歲女子性交罪」共2罪起訴。

21歲男帶著少女至北投某溫泉泡湯，發生性行為遭起訴。示意圖／ingimage
21歲男帶著少女至北投某溫泉泡湯，發生性行為遭起訴。示意圖／ingimage

性行為 溫泉旅館 生日

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