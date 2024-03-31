性侵被逮 竟是22年前懸案真凶

遭羈押停職的桃園市消防局秘書室楊姓助理員，去年2月間約炮性侵女網友，警方取得DNA才知他涉犯2002、2003年間連續3起持刀強盜性侵案，卻因已逾20年追訴期，桃園地檢署偵結，將楊男予以不起訴處分。記者陳恩惠／攝影 桃園市消防局前楊姓助理員，廿二年前疑備戰國考壓力大，竟於桃園地區犯下三起持刀強盜性侵案，當時雖有採集ＤＮＡ證據，但楊男無前科，警方始終無法找出加害人，直到去年二月，楊男又犯下性侵案，才讓這三件冷案重燃希望：不過，楊男性侵後的隔天，三起強盜性侵案都已逾廿年追訴權時效，檢方也只能對楊男處分不起訴。

至於楊男（因案羈押）性侵網友Ａ女部分，桃園地檢署近日乘機性交罪將他起訴；警方搜索時，又在楊男公務電腦中找到偷拍網友Ｂ女及多名女子的性愛影片，由於楊男與Ｂ女是合意性交，偷拍部分依妨害秘密一併起訴，其他女子尚在比對身分，另案偵辦。

起訴指出，四十一歲楊男去年二月間，以暱稱「阿當」在交友軟體尋找對象，結識Ａ女後即相約在對方住處見面，Ａ女因病發吃藥全身無力，又逢月事無意發生關係，但楊男仍「闖紅燈」硬上，完事後趁Ａ女盥洗時刪光雙方對話紀錄逕行離去，Ａ女凌晨去電向父親求救，送醫治療並向北市婦幼隊報案。

警方採集ＤＮＡ送驗，並向交友軟體公司調閱Ａ女配對聊天紀錄、清查會員註冊資料及聯絡電話，查出楊男真實身分，另調閱楊男手機基地台位置，Ａ女社區訪客登記簿等證據，確認楊男曾進入Ａ女住處。

婦幼隊去年十月搜索楊男辦公室，在電腦內發現名為「花冊」的資料夾，裡面有多名女子遭偷拍的性愛檔案，調查發現Ｂ女也是交友軟體會員，警方主動聯繫Ｂ女，她才知與楊男約砲時遭偷拍，經檢察官多次懇勸，鼓起勇氣提告妨害秘密。

檢警在Ａ女案採集ＤＮＡ比對，意外查出楊男就是桃園地區三起持刀強盜性侵懸案的主角，儘管當年桃園警方受理報案，保全相關跡證，但多年來仍找查不到嫌犯身分，儘管楊男因性侵Ａ女曝光，但楊男犯案的時間點是二○二三年二月廿一日，三起強盜性侵案的追訴權時效，在隔天二月廿二日均已消滅，檢察官雖然透過警方報指揮方式讓時效暫停，但時間上來不及作業，只能對楊男處分不起訴。

婦幼隊指出，Ａ女案發當下因情緒困擾，第一時間表示不願報案，直到刑事局比對出楊男涉及三起持刀性侵案時件，女網友才鼓起勇氣報案。

消防局回應，楊男案已依公務員懲戒法停止職務，並將案件移送懲戒法院審理，將依審判結果再處置。