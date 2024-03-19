帶酒店小姐出場想性侵還偷手機 他稱「歡喜甘願性交易」仍要賠31萬元

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郭姓男子3年前去酒店消費並框小姐出場，帶往旅館性侵、偷手機，郭不認罪辯花1萬元買春，但酒店員工證稱，郭說與被害人出酒店是吃清粥小菜，法院依乘機性交未遂、竊盜罪判郭2年8月徒刑；民事部分，女子求償203萬餘元，台北地方法院判郭應賠償31萬餘元，可上訴。

郭2021年4月27日晚間前往台北市某酒店消費，隔日凌晨3時買下酒店小姐上班時數，由友人駕車搭載郭、被害人前往旅館，在李的協助下將女子帶進入旅館，脫去衣、褲想性侵，但因女子在床上嘔吐作罷。

事後，酒店經紀人與女子以LINE聯繫，郭指示女子向經紀人表示自己已回家，並將女子手機偷走，女子早上清醒後向警方報案。郭稱，他與被害人是以1萬元談妥性交易，過程中女子嘔吐，他認為消費不開心，但他與女子是歡喜甘願的性交易。

女子證稱，她凌晨4點醒來時，躺在一間房間的床上，發現自己全身已赤裸，意識到可能被性侵害，且她被「框出」指的是客人買小姐外出的時間，但沒有包含性交易。

法官勘驗監視器錄影畫面， 被害人是被拖行拉出電梯，還側身倒地，之後被郭橫著抱入房間，證明被害人當時處於不能抗拒的狀態，依法判決2年8月徒刑。

民事部分，女子認為郭造成她精神受到重大打擊，依法請求財產損失、精神慰撫金等共計203萬餘元；郭則因在監所服刑，表示無意到庭辯論。

台北地院指出，郭竊取女子的手機，侵害財產權，又逞私慾對女子乘機性交未遂，但郭將女子上衣掀開，脫掉內褲，並嘗試性侵，已經侵害女子的性自主權，審酌後判郭應賠償女子31萬餘元。