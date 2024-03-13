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「社會課」自述遭酒後猥褻…獸父辯11歲少女說謊成性 法官判3年8月

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄11歲少女2年前某日在家中賴床，酒後的父親竟強行抱住她，隔著衣物撫摸她私密處，無視呼喊抗拒，猥褻親生女兒。當天，少女國小三年級社會課程，正好教授「家暴」，她把父親行為寫在社會課本上交給老師，但卻被父親反咬說謊；近日，該父依對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，被判刑3年8月。

判決指出，該父否認犯行，該父辯駁少女有說謊習性，會有幻想小劇場，於警詢時陳述並無證據能力，但因案發於報案當天上午，後續警方一問一答製作筆錄時，少女並無身心異樣，過程表述詳盡，法院不認為少女是憑空捏造構陷父親。

「如果我是可怕的父親，案發後，小女兒不可能主動坐我旁邊撒嬌、討抱抱！」該父說，少女是因生氣他表現冷漠，才會謊稱猥褻。而法院審理時，小女兒也澄清並無此事，怎知事態嚴重感到後悔，怕警詢時說謊會被處罰，才會偵查中也說相同陳述。

該父說，縱使在小女兒床上有碰到私密處，那也是要她不要再賴床，才會不慎碰到，至於，案發前晚，該父因廠商應酬較晚回家，自述有宿醉，但歷次陳述記憶清楚，僅就撫摸部分辯稱酒醉不記得；另外少女姊姊也親耳聽見少女喊出「不要、走開啦」，與少女證述相符。

經法院調查，2020年少女因父母離異，她與姊姊與父親同住，平時並無相處不睦的情形，並無動機會無故控訴父親，導致後續得接受安置，生活劇變，甚至離開原國小就讀，且老師們有告知少女後續處遇等情況，並非對後果一無所知，老師說，少女說完表現出如釋重負的神情。

而講出案情時機點，正是社會課講授「家暴」內容，搭配課中圖文內容，法院認為，少女應是鼓足勇氣在課本上用文字訴說父親酒後惡行，應是出於親身經歷的直覺動作；倘若針對父親不滿，大可指父親毆打辱罵等暴力達成目的，毋庸以性侵害誣陷父親。

合議庭審酌，少女父親竟為一己私慾，染指年僅9歲的女兒，且犯後否認犯行，反指女兒說謊態度不佳，又陷少女於袒護父親或坦誠實情的兩難處境，因此，判處他3年8月徒刑，全案仍可上訴。

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高雄國小三年級少女早晨賴床，竟被父親猥褻（示意圖）。圖／Ingimage
高雄國小三年級少女早晨賴床，竟被父親猥褻（示意圖）。圖／Ingimage

家暴 猥褻 課本 酒駕

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