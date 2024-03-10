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喝花酒斷送前途！北市警曾為考取官校奮鬥7年 爆發風紀案慘遭處分

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

酒店陪侍段姓女子先前與台北市警官林男在酒店認識，出場約會後控告林男性侵，事證不足不起訴，近日又控訴中山分局警員李男始亂終棄，警方介入後發現李男涉足不當場所，記過處分；李男努力7年考取官校，受訓資格也因此被撤銷。

警方調查，36歲李男2023年6月21日深夜與友人到中山區某酒店飲酒消費，認識進場坐檯的41歲段女，兩人後續交往並發生性關係，期間段女曾因李男承諾要替她「框全場」買下某日上班時間卻未果，心生不滿與李男爭吵，兩人不歡而散。

同年7月，段女致電李男所屬派出所，要李男出面「負責」，派出所所長得知李男涉足不當場所，向上通報；李男說明，段女分手後向他索討6萬6000元，又自稱懷孕，雙方8月間以13萬1488元和解。

中山分局指出，事件調查期間，段女不願到分局說明，只接受電話訪談，案情查明後，因認李男涉足不當場所行為明確，記過2次處分，提報列教育輔導對象；因兩人都未婚，無交往不當情事。

據悉，李男事發前就持續努力考取官校，去年第7年報考，終於順利考上警大警佐班第43期，卻因喝花酒爆發風紀案。

知情者指出，段女在台北市多家酒店打滾多年，非首次在酒店內與警察發生糾紛，2022年也在酒店結識警官林男，出場約會時與林男前往旅館，事後控告林男性侵；檢方調查後發現，兩人進入旅館後，林男曾外出購買保險套，事後替段女叫計程車返家，通訊軟體對話紀錄無異狀，認定罪證不足不起訴。

警方表示，針對員警風紀問題，警方秉持警紀警辦、毋枉毋縱立場，積極清查並依法處置，絕不庇縱、不掩飾。

台北市警局中山分局。記者李隆揆／攝影
台北市警局中山分局。記者李隆揆／攝影

懷孕 約會 警察 酒店

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