姐姐欺負我！男加油員大言不慚廁所性侵她 無罪逆轉改判3年8月

高雄許姓某加油站男員工2021年某日凌晨下班前，在殘障廁所內向女同事招手，女子不疑有他前往查看，許男竟將門上鎖並強逼她口交，又褪去該女褲子侵犯得逞；事後該女經友人陪同驗傷提告，高雄地院一審判許無罪，二審判決逆轉，高雄高分院判許3年8月徒刑。

判決指出，案發於2021年12月1日凌晨2時許，許男坦言與該女在廁所發生親密性行為，但堅絕否認違背該女意願；而審理時，許男辯護人緊咬女子指述內容反覆，與證人證述不一，難認強制性交犯行。

該女表示，案發前她與許男在加油站員工休息區追逐嬉鬧的過程中，隔著褲子摸到許男下體略有勃起；後來，許男走向加油站殘障廁所門口向她招手，怎料，走進查看時，許男竟迅速將廁所門帶上還上鎖。

「妳男友不會知道。」該女說著當時許男眼露凶光要她不要出聲，並開始解開牛仔褲，小聲要她口交，雖女子搖頭表示拒絕，但許男壓著她的肩膀命令蹲下，又強壓後腦勺就範；女子說，當時感冒幾乎快呼不到空氣，雖本能用手推開許男，但力量不足以反抗。

隨後，許男還將該女推往一旁背對拉下她褲子，命她趴在殘障手握把上，從身後性侵她約1分多鐘，直到她男友騎車靠近廁所並亮著大燈，許男才趕緊穿褲走出廁所離去。

一審法院審酌，廁所隔員工休息室不遠，女子本可呼救，且兩人在廁所內的4分鐘，她沒有積極逃離或反抗作為，甚或，許男離開廁所時面對女子男友詢問，回覆「姐姐在欺負我！」女子沒有反駁說詞，有違常理，因此，一審法院判許男無罪。

不過，高雄高分院審酌，當下該女受許男逼迫性交，一時之間受驚慌而無法有所作為，之後才向好友及男友哭訴遭性侵一事，且遭逢侵害後的悲傷反應，與3位證人所述情節相合。事後，女子在女性同事鼓勵下驗傷提告，且在高雄醫學大學附設中和紀念醫院進行精神科心理衡鑑，可認定該女在事件發生後出現創傷後壓力症狀。

至於，該女難復記憶是誰「關上廁所門並上鎖」，二審法院認為，遭熟人無端強制性交，才是本案重點，不能因許男辯護人要求女子詳細記憶，她未能證述完整，就認定女子的證述全不可採。

此外，「遠水救不了近火」，二審法院審酌，女子意外遭熟人性侵，一時之間不知如何反應，或為保護聲譽未大聲呼救反抗，過去多有案例，怎能要求被害人能伺機開門，向男友、宋姓男友人求救，比擬如處安全環境時的理性判斷。

二審法院認定，原審判許男無罪並不恰當，撤銷原判決，又許男犯後態度不佳，二審無理由未到庭陳述，判許男3年8月徒刑。全案仍可上訴。