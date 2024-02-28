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5年來性侵年幼繼女183次 台南狼父重判12年

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5年來性侵年幼繼女183次 台南狼父重判12年

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南有名鐵工結婚後，與妻子及當年念國小繼女同住，趁妻子不在對繼女撫摸胸部及下體，繼女隱忍不敢說，他變本加厲在房間、浴室及工作間，平均每周1次對她強制性交，直至他發現繼女有了男友而向學校告狀，她才將遭繼父性侵一事告訴老師，台南地院判繼父應執行12年。

繼父坦承犯行。案發後，妻子對丈夫行徑無法諒解，也對女兒遭丈夫蹂躪一事感到痛心，兩人因而離婚，也為女兒的事對簿公堂。

檢警調查，繼父2018年5月初起，違反女兒意願，撫摸其胸部、下體等身體各處，強制猥褻至少20次得逞。2019年3月初起至2022年11月初，約以每周1次、平均每月4次頻率，在房間、浴室、工作間等處，違反其意願，對她強制性交共158次得逞。2022年11月初至同年12月5日止，約以每周1次頻率，違反意願，對她強制性交行為共5次得逞。

後因他發現繼女另有交往對象，質問她後並告訴學校，經老師詢問她交往對象及情形後，她才將遭繼父性侵害一事告知老師，經學校及社工聯繫通報，循線查獲。

台南地院指出，繼父理應是撫育、照顧女兒，竟為逞一己私慾，即罔顧倫常及心理人格健全發展，長期對她性侵害等，已使她承受身心極為煎熬重大創傷，需要長期接受心理諮商，且嚴重影響其身心健全成長，也使其日後對於兩性相處、人際互動產生不當影響，更顯見他對女性身體自主權毫不尊重，惡性不輕。

惟念他犯後坦承全部犯行，應有悔悟之情，兼衡其本案非以暴力手段等一切情狀，認他對未滿14歲女子犯強制猥褻罪共20罪，各處3年6月。又對未滿14歲女子犯強制性交罪共158罪，各處7年6月，又成年人故意對少年犯強制性交罪共5罪，各處3年6月。應執行12年。

台南地院指出，繼父竟為逞一己私慾，即罔顧倫常長期對女兒性侵害等，已使她承受身心極為煎熬重大創傷，需要長期接受心理諮商，嚴重影響其身心健全成長。圖／本報資料照
台南地院指出，繼父竟為逞一己私慾，即罔顧倫常長期對女兒性侵害等，已使她承受身心極為煎熬重大創傷，需要長期接受心理諮商，嚴重影響其身心健全成長。圖／本報資料照

台南 性侵 未成年 繼父

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