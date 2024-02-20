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論壇分享少男自慰片 獲判無罪

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導

劉姓網友在網路論壇張貼、連結一名未成年少男全裸自慰影片，被依刑法散布猥褻影像罪起訴，劉辯稱網站有警語，不覺得自己有罪；台北地方法院認為，檢察官起訴法律見解牴觸大法官意旨，判劉無罪。

檢察官表示，劉與「影中人」素不相識，散布猥褻照片、影片時未徵得對方同意，已傷害少男隱私、名譽權，一定會上訴。

劉男二○二○年八月廿七日上午登入論壇，發表「真的好帥台灣健身男模？」貼文，附上截圖、影片連結，「影中人」發現提告。

劉否認犯行，辯稱張貼影像屬「軟蕊」物品，適當防範就可散布，還說很多書局也有區分「十八禁」合法販售有裸露內容的書。

法官認為，依大法官釋字六一七號意旨，含暴力、性虐待作品是「硬蕊」物品，刺激或滿足性慾作品是「軟蕊」物品，「軟蕊」物可在採取隔絕措施下散布，劉張貼的屬於「軟蕊」，有沒有違法要看有無區隔來論。

該論壇入口明載必須已成年、禁止張貼未成年、獸交、ＳＭ和暴力圖片、視頻或者鏈接，符合大法官理由書的「警告標示」。

法官說，論壇警語明確提醒網內有猥褻訊息，憲法保障人民言論及出版自由，在使人民實現自我，「性言論」表現與「性資訊」流通，也應受到保障。

散布猥褻影像有刑罰不違憲，但必須與言論、出版自由相權衡，如要嚴格貫徹實質審查，不符比例原則，甚至到達審查言論狀態，不是民主國家應有作為。

法官認為，除非有人惡意散布非法言論、訊息，「又何能要求一般民眾於散布言論時確認完全不生社會危害及風險？」檢方舉證不能證明劉犯罪。

檢方說，劉不是散布自己裸體影片，沒有保護正當法益目的，更沒有緊急避難及阻卻違法事由，且散布猥褻影像罪只要有不確定故意即成立犯罪，劉的行為具違法性。

大法官 影片 猥褻

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