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網戀危機…夜店初見遭下藥 也有誘拍裸照

聯合報／ 記者廖炳棋／台北報導

警方指出，不少犯嫌誘騙未成年網愛拍裸照，再恐嚇取財。示意圖／ingimage
警方指出，不少犯嫌誘騙未成年網愛拍裸照，再恐嚇取財。示意圖／ingimage
年僅十九歲的小美（化名）去年考上北部一間大學，高中時，她就熱中網路交友，上大學有更多時間，常與網友相約外出遊玩。先前認識網友小強（化名），對方得知她沒去過夜店，熱情相約，雖從未見面但小美想見識夜店因此答應，卻遭下藥性侵。警方指出，網友間即使未見面也潛藏風險，不少犯嫌誘騙未成年網愛拍裸照，再恐嚇取財。

台北市婦幼隊指出，小美第一次與網友見面，即約在夜店，過程中，她喝下小強端來的酒，後續被小強帶到旅館性侵得逞，醒來後一絲不掛，且小強已不見蹤影，此時她連小強的真實身分是誰都不清楚，只能盡速報警，交由警方處理。

婦幼隊表示，日前「台版Ｎ號房」案件，犯嫌以「拍照就能賺錢」誘騙逼迫未成年少女拍裸照，再將照片上傳Telegram社群收費供人下載，高達數十名少女受害。

警方說，這類犯罪有幾種型態，首先是訊息恐嚇，歹徒在網路取得被害人通訊資料後，傳送假冒被害人的裸照來恐嚇取財。其次是視訊裸聊，就警方處理相關案件發現，小學生多在線上遊戲中遭誘騙裸照，成年人多因愛情交友開啟視訊裸聊，遭歹徒側錄勒索，年紀較長者多在網路上尋求伴侶，誘騙裸照被威脅將其傳送親朋好友，恐嚇取財。

警方呼籲，發生這類情況，不要封鎖或刪除對話紀錄，保留對方聯絡資訊，即時報警處理，由警方協助證據保全並通報網路內容防護機構處理移除下架，避免性隱私影像外流。

民眾也可以到「性影像處理中心」網站填寫申訴單，協助被害人與平台業者溝通移除違法影像。

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