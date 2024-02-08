警助癌父出殯、籌8萬學雜費 17歲少女親筆謝：長大也要助人

台中市17歲蔡姓少女，上月癌父身亡，因父親是家中經濟支柱，少女無財力送父親最後一程。大甲警分局義里所長紀世華得知，與地方仕紳、慈善團體籌措喪葬費用，另，台中市宣靈慈善會募得8萬1800元，作為少女未來教育基金與生活費，讓少女感動提筆寫下，「長大一定會幫助要幫助的人」。

義里派出所長紀適華表示，日前他與民防義警聊天得知，后里里有位17歲蔡姓女高一生，父親前年罹患惡性腫瘤，身體虛弱致長期無法工作，全家生活全靠低收入戶補助。

未料，上月22日蔡父因病逝世，少女的母親平時靠打零工維生，全家已無力殮葬蔡父，後續生活也陷入困境，少女更可能面臨學習被迫中斷的命運。

紀世華與后里里長楊春明連繫，楊春明熱心為蔡家籌措治喪費用，協助申請相關生活補助。

紀也向熱心慈善團體台中市宣靈慈善會聯繫，由慈善會幫助下，共募得8萬1800元，專款作為蔡姓少女未來教育基金與生活補助。