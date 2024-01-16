陸軍士官拿「肌樂」狂噴部屬下體 又硬幫打手槍下場慘了

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陸軍潘姓上士3年前再強行替下屬打手槍，還用手接住精液，稱「這個是我們兩個的秘密」，軍方核定他不適服現役退伍，他不服提行政訴訟，台北高等行政法院判他敗訴。圖／聯合報系資料照片

陸軍潘姓上士8年前曾拿「肌樂」狂噴某下士的下體和肛門，遭記大過一次，但他未記起教訓，3年前再強行替下屬打手槍，還用手接住精液，稱「這個是我們兩個的秘密」，軍方核定他不適服現役退伍，他不服提行政訴訟，台北高等行政法院判他敗訴，可上訴。

潘2016年3月間在東引服役時，強制脫掉某下士的褲子，再用肌樂狂噴下士的生殖器和肛門，軍方事後記潘大過一次懲處；潘2021年7月4日凌晨1時許，趁和下屬同一寢室，以交換自己秘密方式取得對方同意，而動手替下屬按摩。

潘謊稱按摩最後步驟需勃起射精為由，要求下屬脫掉內褲、拿手機看A片勃起，對方原本拒絕，但潘以身為副排長的身分向下屬表示，「這個是我們兩個的秘密」、「副排做事情就要做到底」、「你已經跳到這個甕裡」，使下屬畏懼權勢而隱忍。

潘替下屬打手槍直到射精，還手接住下屬的精液，問下屬「你可不可以再一次」、「要不然明天再做」，潘被依對因公務關係受自己監督之人利用權勢為猥褻罪判刑5月。

陸軍司令部記潘大過一次，年度考績評為丙上，事後核定為不適服現役退伍，自2022年2月1日生效，潘不服提行政訴訟，主張軍方忽略他18年來對國家的高度忠誠義務，處分違反比例原則。

北高行指出，潘未針對記過的懲罰處分提行政訴訟救濟，而軍方人事評審會審酌潘5年內出現2次類似違失行為，無法作為官兵表率，認為潘不適服現役退伍，處分沒有違誤，也沒有違法，判決潘敗訴。