快訊

幻想男上司會離婚和她在一起 不料被正宮抓包揭露震驚事實

游弋水下的深海動物：在日本與中國留學生的相遇記

再傳台人赴日滑雪喪生！41歲男性頭朝下跌入溪水 頭臉重創送醫不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸軍士官拿「肌樂」狂噴部屬下體 又硬幫打手槍下場慘了

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

陸軍潘姓上士3年前再強行替下屬打手槍，還用手接住精液，稱「這個是我們兩個的秘密」，軍方核定他不適服現役退伍，他不服提行政訴訟，台北高等行政法院判他敗訴。圖／聯合報系資料照片
陸軍潘姓上士3年前再強行替下屬打手槍，還用手接住精液，稱「這個是我們兩個的秘密」，軍方核定他不適服現役退伍，他不服提行政訴訟，台北高等行政法院判他敗訴。圖／聯合報系資料照片

陸軍潘姓上士8年前曾拿「肌樂」狂噴某下士的下體和肛門，遭記大過一次，但他未記起教訓，3年前再強行替下屬打手槍，還用手接住精液，稱「這個是我們兩個的秘密」，軍方核定他不適服現役退伍，他不服提行政訴訟，台北高等行政法院判他敗訴，可上訴。

潘2016年3月間在東引服役時，強制脫掉某下士的褲子，再用肌樂狂噴下士的生殖器和肛門，軍方事後記潘大過一次懲處；潘2021年7月4日凌晨1時許，趁和下屬同一寢室，以交換自己秘密方式取得對方同意，而動手替下屬按摩

潘謊稱按摩最後步驟需勃起射精為由，要求下屬脫掉內褲、拿手機看A片勃起，對方原本拒絕，但潘以身為副排長的身分向下屬表示，「這個是我們兩個的秘密」、「副排做事情就要做到底」、「你已經跳到這個甕裡」，使下屬畏懼權勢而隱忍。

潘替下屬打手槍直到射精，還手接住下屬的精液，問下屬「你可不可以再一次」、「要不然明天再做」，潘被依對因公務關係受自己監督之人利用權勢為猥褻罪判刑5月。

陸軍司令部記潘大過一次，年度考績評為丙上，事後核定為不適服現役退伍，自2022年2月1日生效，潘不服提行政訴訟，主張軍方忽略他18年來對國家的高度忠誠義務，處分違反比例原則。

北高行指出，潘未針對記過的懲罰處分提行政訴訟救濟，而軍方人事評審會審酌潘5年內出現2次類似違失行為，無法作為官兵表率，認為潘不適服現役退伍，處分沒有違誤，也沒有違法，判決潘敗訴。

下屬 按摩 陸軍

延伸閱讀

刊登女客下體除毛前後照片 除毛師妨害性隱私處2月刑

陸軍6軍團6名上校傳集體報退？實情曝光

海虎潛艦意外23天 失蹤士官妻悲問：為什麼找不到人

從小四摸到國二 指侵女兒辯稱她下體被蟲咬要塗藥

相關新聞

以迎新為由請吃飯！飯店女員工控男主管性侵 隔天竟被公司要求離職

新北市1名女子在Dcard社群平台發文，指控遭上班的飯店男主管以「按例都會請新員工吃飯」為由，騙到租屋處性侵，隔天她卻被...

陸軍士官拿「肌樂」狂噴部屬下體 又硬幫打手槍下場慘了

陸軍潘姓上士8年前曾拿「肌樂」狂噴某下士的下體和肛門，遭記大過一次，但他未記起教訓，3年前再強行替下屬打手槍，還用手接住...

國小女班導強抓男童交媾產子遭判17年半 她上訴...高院做了這件事

徐姓國小女老師2020年間利用班導師的身分，9度性侵男童，甚至還懷上男童的「種」產子，桃園地方法院依對未滿14歲男子強制...

疑長期遭家暴…桃園印尼外配持刀殺夫 割下生殖器被判8年

桃園市平鎮區一名印尼籍魯姓外配，前年8月疑因不滿本國籍魯姓丈夫長期家暴、毆打，趁丈夫熟睡時拿石缽重擊頭部，再持刀刺喉甚至...

約少女回家練吉他…5天後男網友反被告性侵 法官見「對話紀錄」判無罪

高雄林姓男子在交友軟體認識高中少女，2天到林家「練吉他」後發生關係，事後少女男友發現林男跟少女接觸，約林男外出談判，結果...

正宮拚上龍鳳胎被尪氣到流產 結果小三早幫她老公生2個

高雄一名人妻和戴姓丈夫做了試管嬰兒懷上龍鳳胎，懷孕期間卻撞見戴男出軌，為此戴男與人妻簽下「忠誠協議書」，若外遇將賠妻子5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。