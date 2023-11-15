跟「甜美女生」聊天...小五男童傳私密照 遭脅買點數

新北市一名國小五年級男童，日前透過交友軟體結識一名網友，對方要求用LINE互傳私密照。小五童不疑有他自拍傳送，卻遭對方威脅要「購買遊戲點數」否則在網路散布。新莊警分局提醒，網路世界匿名性高，應建立保護自己個資及隱私觀念，並秉持「三不二要」才不會成為性影像受害者。

據了解，新北市一名國小五年級男童，日前透過交友軟體與一名大頭貼長相甜美的女生聊天，沒多久對方提出互加LINE好友來交換私密照，男童好奇心驅使先自拍照片傳送後，旋即被對方恐嚇「你要去購買遊戲點數，否則要在網路散布」男童不知所措，趕緊告知父母向警報案。

新莊警分局表示，今年2月刑法新增訂第28章之1性隱私及不實性影像罪章施行後，新莊警方共受理60多件性隱私案件。其中有五分之一是未成年被害人，且這些未成年被害人，大都是透過交友軟體及社群平台結識網友，對方誘以性相關話題，再慫恿未成年被害人以視訊裸聊或是拍攝露點照片互傳方式，達到以購買遊戲點數威脅被害人方式詐騙錢財。

警方呼籲，青少年往往往出於好奇，缺乏警覺心狀況下，可能受到網路霸凌或遭誘騙拍攝成為被散布性影像的被害者。加上，後疫情時代民眾對網路依賴性大增，家長應適度掌握孩子平日網路瀏覽內容，協助提醒網路世界匿名性高，應建立保護自己個資及隱私的觀念。秉持三不二要「不要拍、不要傳、不理會」與「要蒐證、要求助」的概念，遇事先協助蒐證，截錄雙方對話內容向警方報案。

新莊警分局長周振安表示，招募、引誘、容留、媒介、協助或以他法，使兒少拍攝、自拍、製造性交或猥褻行為之性影像案件，最高可處10年以下有期徒刑，若是加以散布兒少性影像，最高可處7年以下有期徒刑。無正當理由持有兒少性影像者，可處1年以下有期徒刑。未來將持續加強宣導，提升婦幼安全保護力。