鄰居阿伯7年猥褻女童322次 輕判4年10月

台南地院認被告自女方國小3年級起至滿16歲止，多次對她猥褻，犯意各別，時間有異，應分論併罰，計有322罪，應執行有期徒刑4年10月，可上訴。圖／本報資料照 台南廿歲女子因父親早逝，母親身障，鄰居孫姓阿伯雖對母女多所關照，但卻在她國小至國中期間，乘機摸胸及下體，女子向阿姨反映才東窗事發，法官依一周一次頻率換算，認孫男對未滿十四歲女子猥褻共二一八罪、十四歲以上未滿十六歲女子猥褻共一○四罪，由於孫男犯後毫無悔意，態度不佳，判應執行四年十月徒刑。

判決指出，女子出生時起，孫男即住隔壁，父親身體不佳早逝，母親身障仰賴社工照護，阿伯對母女多所關照，給予物質援助。

未料，孫男二○一三年九月起至二○一九年間，以每周一次頻率，趁與女子獨處機會，在工廠內或客廳內，以手撫摸其胸部、將手伸進褲子撫摸下體，對當時未滿十四歲女子猥褻二一八次，女子滿十四歲至未滿十六歲期間，又猥褻一○四次。

女子後來向阿姨反映，指控遭孫男觸摸胸部，阿姨即帶她前往醫院驗傷，但孫男口否認有猥褻女子。被告律師說，近七年來女子均未將此事告知旁人，多年來仍常進出被告住家，顯不合常理。

女子表示，從小學三年級起，傍晚都與孫男一起散步，她會騎腳踏車到一個比較隱密的地方，孫男會坐在腳踏車後面，用手伸進其內褲摸她下體，也曾在她家客廳或孫男的工廠摸她。

台南地院囑託成大醫院對女子鑑定，得知醫師為男性時，女子會有緊張扭動手指等舉止，認為與性侵害事件相關，符合「創傷後壓力症，延遲發病」，依其病症判斷，性侵事件是絕對重要因子。