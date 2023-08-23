曾辦華山分屍案警官涉性侵酒店小姐 北市警局依妨害性自主送辦
台北市警察局2線3星警官林俊燁，遭指控今年初與兩名警官，與建商友人一同到酒店喝花酒，事後框小姐外出後，不但多次糾纏對方，還涉嫌性侵，酒店小姐7月到台北市婦幼隊製作筆錄後，警察局依妨害性自主罪嫌移送林俊燁。
據了解，由於事隔數月，目前僅有酒店小姐自白，林俊燁否認性侵，警察局已將他依照妨害性自主移送台北地檢署偵辦，警察局督察室強調，會配合檢方調查絕不護短。
林俊燁是華山分屍案發生時的轄區派出所長，當時專案小組鎖定射箭教練陳伯謙涉有重嫌，林俊燁與陳嫌聊天，突破對方心防並坦承犯案，他因此成為警界矚目幹部，升職時調往警察局公關室。
今年初，林俊燁與兩名警官及民間友人聚餐，事後到酒店續攤，林俊燁與小姐相談甚歡，邀對方出場一起吃宵夜，結束後還互換line聯絡方式。
不過林俊燁事後不斷傳訊騷擾糾纏，酒店小姐不堪其擾，認為警官的言詞，還涉嫌侮辱她的工作及糾纏，因此拿著兩人對話記錄向警方報案，台北市督察單位調查後，對林俊燁及同行警官記過並調離職務。
酒店小姐事後因為壓力離開坐檯工作，她表示因此事身心俱疲，今年7月，酒店小姐前往北市婦幼隊報案，小姐表示林俊燁當時將她框出場後，帶到旅館上下其手意圖不軌，儘管小姐表明自己只是坐檯陪酒，沒有從事性交易，但林俊燁仍猥褻、指侵得逞，她極力抵抗，最後才離開現場，事後林俊燁不斷糾纏，她不堪其擾，先向警察局報案警官騷擾，上個月再到婦幼隊報案並製作性侵筆錄。
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