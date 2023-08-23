快訊

2警抓蛇影片曝！西門町驚見3公尺「黃金巨蟒」 婦人急奔派出所求助

殘骸照曝光剩外殼！網紅款「萬能充行動電源」爆炸驚人 插座充電線全沒事

接民主基金會月薪11萬副執行長？林飛帆在美回應傳聞

曾辦華山分屍案警官涉性侵酒店小姐 北市警局依妨害性自主送辦

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市警察局2線3星警官林俊燁，遭指控今年初與兩名警官，與建商友人一同到酒店喝花酒，事後框小姐外出後，不但多次糾纏對方，還涉嫌性侵，酒店小姐7月到台北市婦幼隊製作筆錄後，警察局依妨害性自主罪嫌移送林俊燁。

據了解，由於事隔數月，目前僅有酒店小姐自白，林俊燁否認性侵，警察局已將他依照妨害性自主移送台北地檢署偵辦，警察局督察室強調，會配合檢方調查絕不護短。

林俊燁是華山分屍案發生時的轄區派出所長，當時專案小組鎖定射箭教練陳伯謙涉有重嫌，林俊燁與陳嫌聊天，突破對方心防並坦承犯案，他因此成為警界矚目幹部，升職時調往警察局公關室。

今年初，林俊燁與兩名警官及民間友人聚餐，事後到酒店續攤，林俊燁與小姐相談甚歡，邀對方出場一起吃宵夜，結束後還互換line聯絡方式。

不過林俊燁事後不斷傳訊騷擾糾纏，酒店小姐不堪其擾，認為警官的言詞，還涉嫌侮辱她的工作及糾纏，因此拿著兩人對話記錄向警方報案，台北市督察單位調查後，對林俊燁及同行警官記過並調離職務。

酒店小姐事後因為壓力離開坐檯工作，她表示因此事身心俱疲，今年7月，酒店小姐前往北市婦幼隊報案，小姐表示林俊燁當時將她框出場後，帶到旅館上下其手意圖不軌，儘管小姐表明自己只是坐檯陪酒，沒有從事性交易，但林俊燁仍猥褻、指侵得逞，她極力抵抗，最後才離開現場，事後林俊燁不斷糾纏，她不堪其擾，先向警察局報案警官騷擾，上個月再到婦幼隊報案並製作性侵筆錄。

台北市警官林俊燁，涉嫌猥褻、性侵酒店小姐被移送法辦，圖為數年前時任忠孝東路派出所長林俊燁。圖/翻攝聯合影音網
台北市警官林俊燁，涉嫌猥褻、性侵酒店小姐被移送法辦，圖為數年前時任忠孝東路派出所長林俊燁。圖/翻攝聯合影音網

酒店 警察 北市 性侵 妨害性自主

延伸閱讀

網紅男舞者告白失敗 趁一對一時性侵女舞伴判關3年4月定讞

避免性騷被害人重複論述 法官提判斷指引

涉性侵稚齡3姊妹畏罪墜樓 他是20年前「大貓偷拍案」主角

恐怖！韓女公園內遭陌生男子性侵、手指虎狂毆命危極慘 嫌犯爆心寒內情

相關新聞

曾辦華山分屍案警官涉性侵酒店小姐 北市警局依妨害性自主送辦

台北市警察局2線3星警官林俊燁，遭指控今年初與兩名警官，與建商友人一同到酒店喝花酒，事後框小姐外出後，不但多次糾纏對方，...

北市警官驚傳性侵酒店妹 蔣萬安獲悉震怒：屬實絕不寬貸

根據《鏡週刊》報導，去年底一名北市警局林姓員警，休假時與2名同僚接受建商招待，前往大安區酒店喝花酒，甚至將小姐帶出場，並...

偷拍女工讀生內褲被捕 他告訴檢察官：亟欲嘗試犯法情事抒壓

產物保險公司吳姓員工被控偷拍女工讀生大腿、臀部，吳告訴檢察官，想嘗試犯法的事「藉此抒壓」，依妨害秘密罪起訴，台北地院審理...

「誰要先上」惡劣男大生硬上她 高中同學不齒挺身作證

台中有男大學生去年8月與7名高中同學相約到台南玩，同學邀了1名女網友同行，當晚入住民宿喝酒狂歡，女方不勝酒力被抬至2樓房...

網紅男舞者告白失敗 趁一對一時性侵女舞伴判關3年4月定讞

自稱網紅的謝姓男子常自拍舞姿PO網，與女舞伴「一對一」練舞時，卻抱住對方躺地，摸胸、指侵。謝不認罪，一、二審採信被害人說...

見火辣西施凍未條 新竹男掏鳥還想硬闖檳榔攤下場曝

新竹縣陳姓男子有多次妨害性自主前科，去年國慶日凌晨行經某檳榔攤時，見貌美的檳榔西施正在店內工作，竟公然掏出自己下體，對著...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦