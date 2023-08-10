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小六少女自拍裸照傳給男大生 沒拿到2萬元照片險外流

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

20歲蔡姓男子去年4月在臉書認識小六少女，蔡男用金錢引誘少女自拍裸照，還將裸照傳給少女同學欣賞，見少女不願跟他交往，又恫嚇要上傳「爆料公社」，高雄地院審理後，依引誘、脅迫兒童製造猥褻行為之電子訊號、恐嚇等罪，各判3年10月、4年、4月徒刑，因蔡男在其他法院還有案子正在審理，將在定讞後由檢方聲請應執行刑。

判決指出，蔡姓男子去年4月2日下午3時許，在臉書加入少女好友，接著多次傳訊息跟少女聊天，沒交過男友的少女在蔡男花言巧語下慢慢掉入陷阱。

當天晚間蔡男就露出本性，稱「我能給你五千塊零用錢」、「不然一萬這樣夠嗎」、「不然兩萬」，要少女拍下胸部跟下體照給他欣賞。

少女照做後，接連拍下胸部、下體照及自摸影片給蔡男，沒料蔡拿到影片後，又要少女拍跟多影片給他欣賞，結果少女不從，蔡男卻將她的裸照傳給少女同學。

少女同學見狀連忙跟少女提醒，少女氣炸質問蔡男「你為什麼去找我朋友」、「我不想理你了」，未料蔡竟脅迫蔡女，「你要這樣是不是」、「後果自行承擔」、「要我傳你老師那喔、我等等要傳新聞台、要我這樣做嗎」，還揚言要將裸照上傳爆料公社。

隔天少女擔心裸照外流，只能按照蔡男指示再拍內衣褲及裸照給蔡男，後來她不願再隱忍，鼓起勇氣報警提告，前鎮分局受理後，到蔡男住處搜索，扣得對話紀錄及少女裸照。

高雄地院審理時，蔡男坦承有引誘少女拍下裸照，他想跟少女和解，但對方母親不肯，法官審酌蔡男明知少女還在就讀小六，卻引誘少女拍裸照，還揚言要將照片散播出去。

法官綜合事證，依引誘、脅迫兒童製造猥褻行為之電子訊號罪，各判3年10月、4年徒刑，恐嚇罪則判4月，因蔡男尚有其他刑案正在審理，，將在定讞後由檢方聲請應執行刑。

蔡姓男子引誘少女拍裸照，被依引誘、脅迫兒童製造猥褻行為之電子訊號罪，各判3年10月、4年徒刑，恐嚇罪則判4月。示意圖／本報資料照片
蔡姓男子引誘少女拍裸照，被依引誘、脅迫兒童製造猥褻行為之電子訊號罪，各判3年10月、4年徒刑，恐嚇罪則判4月。示意圖／本報資料照片

裸照 爆料公社 猥褻

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