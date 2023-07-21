裸男藏衣櫃持刀逼女鄰居口交 十分鐘逞獸慾重判十五年

吳男去年10月入侵租屋處女子房間，強迫口交並盜走女子男友內褲。示意圖／ingimage

宜蘭吳姓男子去年10月間，趁租屋處同棟女子小A（化名）到陽台洗衣，持刀潛入房間，藏身衣櫃，待小A返屋，衝出將她摔倒在地，恐嚇逼其口交，完事後還取走小A男友的內褲。宜蘭地院日前宣判，吳男犯強盜強制性交罪，處有期徒刑15年。

檢方調查，吳男去年2月開始，和女友在宜蘭市租屋，見到同樣在該處租屋的小A，從未有任何互動。10月22日下午6時50分許，吳男觀察小A到租屋處公共陽台洗衣，沒有鎖門，竟攜帶黑色摺疊短刀入侵房間，脫光衣服後躲在衣櫃。

小A下午6時52分許返屋，吳男立刻衝出衣櫃，毆擊小A後腦杓數下；小A尖叫反抗，吳男抓住她的頭髮摜倒在地，亮出黑色折疊刀威脅道「把錢拿出來。」小A難以反抗，只能從床頭櫃拿出6張面額500元、共3000元的現金給吳男。

吳男色欲薰心，打算強脫小A衣服性侵，小A不從，吳男再次將她摔倒在地，以折疊刀威脅替他口交，過程中還用手機錄下影片，一逞獸慾。事後盜走被害人男友內褲，恐嚇勿報警，7時3分許揚長而去，未帶走3000元。

小A馬上聯繫男友報警，警方循線追查，10月23日上午11時47分許在宜蘭市某旅社8樓，逮到吳男，扣押黑色折疊刀、手機和盜走的內褲，移送地檢署，檢方依強盜強制性交罪嫌起訴，吳男偵訊過程中皆坦承不諱。