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裸男藏衣櫃持刀逼女鄰居口交 十分鐘逞獸慾重判十五年
宜蘭吳姓男子去年10月間，趁租屋處同棟女子小A（化名）到陽台洗衣，持刀潛入房間，藏身衣櫃，待小A返屋，衝出將她摔倒在地，恐嚇逼其口交，完事後還取走小A男友的內褲。宜蘭地院日前宣判，吳男犯強盜強制性交罪，處有期徒刑15年。
檢方調查，吳男去年2月開始，和女友在宜蘭市租屋，見到同樣在該處租屋的小A，從未有任何互動。10月22日下午6時50分許，吳男觀察小A到租屋處公共陽台洗衣，沒有鎖門，竟攜帶黑色摺疊短刀入侵房間，脫光衣服後躲在衣櫃。
小A下午6時52分許返屋，吳男立刻衝出衣櫃，毆擊小A後腦杓數下；小A尖叫反抗，吳男抓住她的頭髮摜倒在地，亮出黑色折疊刀威脅道「把錢拿出來。」小A難以反抗，只能從床頭櫃拿出6張面額500元、共3000元的現金給吳男。
吳男色欲薰心，打算強脫小A衣服性侵，小A不從，吳男再次將她摔倒在地，以折疊刀威脅替他口交，過程中還用手機錄下影片，一逞獸慾。事後盜走被害人男友內褲，恐嚇勿報警，7時3分許揚長而去，未帶走3000元。
小A馬上聯繫男友報警，警方循線追查，10月23日上午11時47分許在宜蘭市某旅社8樓，逮到吳男，扣押黑色折疊刀、手機和盜走的內褲，移送地檢署，檢方依強盜強制性交罪嫌起訴，吳男偵訊過程中皆坦承不諱。
檢方求處有期徒刑20年，法院認為，吳男有多次竊盜前科，素行不良，仍不知警惕，不顧小A一再求饒、多處受傷流血，執意犯下獸行，離去時還再次恫嚇，惡性重大、令人髮指；考量他犯後坦承犯行，也未取走3000元，以及家庭經濟狀況等因素，判處有期徒刑15年。
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