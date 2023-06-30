告NONO性侵！小紅老師：增至25被害人 馬拉松式提告

#MeToo第一槍！網紅小紅今天至台北地檢署，對藝人NONO（本名陳宣裕）提告性騷、性侵、性侵未遂、強制猥褻、性侵未成年少女共5罪，她提告受訪表示，在她挺身而出指控NONO獸行後，目前已累積近25名被害人跟她連絡，在今天她第一個提告後，其餘被害人會以馬拉松的方式，接連對NONO提告。

小紅老師表示，今天她以無比沈痛的心情並帶著其他受害者的期盼，對陳宣裕提出性侵、性侵未遂、強制猥褻、性騷擾、性侵未成年少女等多項罪名提出告訴。希國家司法能將陳宣裕做過的種種惡行做出公正判決，也讓所有仍在陰霾之下的受害者能得到正義的伸張。

小紅老師說，經過多日的長思，以及多位受害者找上她，才知道原來有那麼多人跟她有一樣痛苦又不堪的回憶。同是受害者的她知道，去回想並且將曾經痛苦不堪的畫面化成文字，是多麼痛苦的一件事，那窒息一般的強迫、暴力、精神折磨所造成的傷口是不會好的，十幾年來埋藏傷口並與其共存，但是這一次絕對不能絕對不能就這麼算了。

小紅老師發現，陳先生20年來不斷找上各種職業各種年紀的女性下手，利用臉書、微信、IG等不同媒介，或是直接在電視台工作之便，未經同意對受害者強制性侵或強制猥褻,包含芳療師、八大工作者等人，人數多達20位以上,受害者範圍之廣可謂與陳宣裕有任何接觸之人皆可能是其加害對象。

包含小紅老師在內的多數受害者，多年以來痛苦不堪，只能在暗夜哭泣，或是因恐懼及壓力過大長期都需要靠藥物才能得到奢侈的睡眠，接收到其他跟她一樣遭遇的受害者的文字敘述，都能讓她想起那個自己一直以來不願回想的過去，讓她重回到當初自己面對的恐懼及無助。

小紅老師認為，陳宣裕先生身為一位公眾人物、演圈大哥，更身為一位人夫與人父，而借擁有大眾影響力，不斷的將魔爪伸向對演藝圈有憧憬的新人女孩，時至今日，他的種種惡行都被受害者揭發，有的遇害年紀僅15歲，做出這些惡行的陳宣裕難道不應該遭受法律的制裁嗎？這個社會好人不需要一定有好報，但是壞人一定要繩之於法。