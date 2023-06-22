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軍人泡夜店發紅包「誘18歲女上車扯內褲硬掰腿」下場出爐

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

唐姓職業軍人到台中某夜店帶18歲女子去吃宵夜，卻趁她在車上酒醉竟爬到後座亂摸，對方用腳踢踹、夾緊雙腿，仍遭唐扯下裙子、內褲亂摸下體，女子隔天質問、討要3萬元紅包唐卻裝傻；法院比對證詞、驗傷等，痛批唐犯後狡辯、全無悔意，依現役軍人犯強制猥褻罪判他10月，可上訴。

檢警調查，唐今年2月5日服役期間深夜11點多到台中南屯區1間夜店，並經公關介紹認識1名剛滿18歲的女子，唐隨即就以要帶她外出吃宵夜為由，結果小姐在唐的車上因不勝酒力在後座休息，但仍保有清楚意識。

唐竟認為有機可乘，突然從駕駛座跟著移到後座，還不顧女子不斷喊「不要、不要這樣」同時夾緊大腿、腳踢等方式明確拒絕，唐仍用力將手伸進她短裙內摸下體，又強行扯下她裙子、內褲繼續撫摸下體3至5分鐘，以此猥褻得逞。

法院審理時，唐矢口否認猥褻，辯稱沒有伸手進去摸女子下體，也沒有強行拖她裙子、內褲，記得對方當天是穿黑色長褲。

女子控訴，唐伸手摸她下體時，自己用腳踢踹、大腿用力夾緊，當時意識仍清晰只是頭暈而已，並有一再口頭拒絕說「不要這樣」，法院認為女子警詢、偵查及審理時均指證歷歷，前後說詞一致，驗傷也發現她右腳踝瘀青。

女子也說，當時見唐在其他包廂給小姐紅包，她就問為何自己沒有，唐就約她去吃宵夜說會再給她紅包，遇害隔天仍向唐討要，且唐若有給她就比較不會提告。

法院再查，唐男身高188公分，體重88、89公斤，女子身高170公分，體重僅43公斤，顯見唐身高體壯，女子相對瘦弱，雙方身材上有鮮明差距，就算女子極力抵抗唐也是能強行猥褻。

另根據2人隔天對話，女子先是說「昨天你說要包3萬」、「昨天的事我還很不爽」，「也討厭你昨天對我做的事情」，唐則重複兩次說「好啦對不起」。

法院審酌，唐無前科素行良好，卻趁女子酒醉想強逞私慾，欺侮女子欠缺尊重女性性自主觀念，造成對方身心受創，犯後空言否認、再三狡辯卸責，全無悔意，至今也沒賠償，依現役軍人犯強制猥褻罪，判唐男有期徒刑10月。

唐姓軍人趁女子在車上酒醉，竟強扯她內褲亂摸下體，法院依現役軍人犯強制猥褻罪判唐10月。示意圖／ingimage
唐姓軍人趁女子在車上酒醉，竟強扯她內褲亂摸下體，法院依現役軍人犯強制猥褻罪判唐10月。示意圖／ingimage

猥褻 紅包 軍人

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