聽新聞
test
0:00 / 0:00

設把妹公司 可舌吻愛撫 政大生送辦

聯合報／ 記者廖炳棋／台北報導

一名政大法律系學生遭指控疑似成立賣淫公司，並且公開徵才。圖／取自Dcard
一名政大法律系學生遭指控疑似成立賣淫公司，並且公開徵才。圖／取自Dcard
政治大學何姓法律系男學生聲稱成立「提供把妹教學與娛樂服務」新創公司，並在校版徵才女秘書，被同校學生在Dcard披露，引發爭議；男大生昨天凌晨已到轄區文山一警分局說明，警方將依刑法媒介性交易罪及兒童及少年性剝削防制條例，函送檢方判定與偵辦。

警方說，前天看到貼文展開偵辦，同時有一名政大男學生到警局報案，拿出何姓男大生的文章截圖，認為內容已違法，向警方告發。

何姓男大生貼文中，提到約會對象保證是台灣正妹，一次4小時，費用3萬5千元，可以摟抱愛撫、舌吻，觸摸胸部。

何姓男大生昨到文山一分局表示，目前都沒有招募到人，也沒有任何營利；他也發聲明，強調「我們不提供性交易，不是茶莊、應召站，也沒有賣淫的服務」，並提及「身為政大在校生，我願意接受校方的一切調查與處分」。

刑法231條規定，意圖使男女與他人為性交或猥褻之行為，而引誘、容留或媒介以營利者，處5年以下有期徒刑，得併科10萬元以下罰金。以詐術犯之者，亦同。

兒童及少年性剝削防制條例40條規定，以宣傳品、出版品、廣播、電視、電信、網際網路或其他方法，散布、傳送、刊登或張貼足以引誘、媒介、暗示或其他使兒童或少年有遭受第2條第1項第1款至第3款之虞之訊息者，處3年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金。

政大 性交易 約會 應召站 賣淫 正妹

延伸閱讀

捷運環狀線南環段 CF670A區段標開工盼克困難

南環段Y1、Y1A動工 考試院站至大坪林站可望今年標出

把妹教學可舌吻摸奶？政大法律生到案說明被函辦

用「一個月無限上網」為誘餌 他與少男性交易賠慘了

相關新聞

設把妹公司 可舌吻愛撫 政大生送辦

政治大學何姓法律系男學生聲稱成立「提供把妹教學與娛樂服務」新創公司，並在校版徵才女秘書，被同校學生在Dcard披露，引發...

女大生喝醉借宿慘遭拍裸照 學弟偷偷開價賣被揭發換來9月刑

台中賴姓男子假好心讓喝醉的學姐借宿，卻趁機掀內衣偷拍露胸裸照，還私訊另名學弟開價每張1000元至4000元，並稱「學姐很...

把妹教學可舌吻摸奶？政大法律生到案說明被函辦

政治大學何姓法律系男學生，聲稱成立「提供把妹教學與娛樂服務」新創公司，並在校版徵才女秘書，被同校學生在Dcard披露後，...

用「一個月無限上網」為誘餌 他與少男性交易賠慘了

廖姓男子上網結識未成年少男，以幫少男手機開通「1個月無限上網功能」為代價邀約從事性交易，少男父親發現提告，廖認罪，台北地...

阿公拿手機引誘4歲孫女進房性侵 全程被7歲孫目擊大罵「變態」

彰化縣一名祖父前年趁妻子外出賣菜不在家，帶4歲孫女進房間性侵，全程被7歲孫子目擊，作證稱他「變態」、「阿公做壞事」，他否...

軍情局也有性騷狼！上校參謀官動物園停車場強抱女同仁下場慘了

國防部軍事情報局王姓參謀官3年前於台北市立動物園停車場，在汽車內強行擁抱女性同仁，被認定為性騷擾，核定記一大過處分，他不...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦