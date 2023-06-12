桃園客運色狼2度伸鹹豬手嚇壞少女 法院判拘役60天

台灣性騷擾事件延燒，桃園市41歲王姓男子去年底搭乘桃園客運公車行經大溪區介壽路，看見一旁穿著高中制服的女學生車上睡著，竟色心大起，接連2次伸出「鹹豬手」偷偷撫摸少女左大腿，少女驚醒出聲制止，通報公車司機送辦，警方今天表示，王男事跡確切依性騷擾防治法、兒少福利與權益保障法罪嫌偵辦。桃園法院最後判決王男拘役60天，可上訴。

檢警查出，17歲高中女學生當天下課，穿著制服搭乘桃客公車，與王男一起乘坐公車途中，行經大溪區介壽路段，少女在座位睡著，王男見少女秀色可餐竟起色心，伸出豬手偷偷撫摸少女大腿內側，少女驚醒出聲制止，繼續睡覺，不料王男隨後竟惡向膽邊生，再度伸手偷摸少女大腿，少生驚嚇大聲制止，並通報公車司機報案。

王男偵訊時，坦承當時撫摸少女行為，但辯稱沒有性騷擾意圖，少生在她父親陪同證述時，更哭泣陳述遭色狼撫摸大腿受到驚嚇，客運公車亦提供王男性騷擾少女監視器過程佐證，檢方複詢後，將王男以2次性騷犯行，依性騷擾防治法、兒少福利與權益保障法罪嫌起訴，並請分論併罰。

桃園法院近日審理，王男為滿足個人私欲，趁少女睡著不及抗拒觸摸大腿，造成女生心理陰影，王男雖之後坦承犯行，但未得到少女原諒，依違反性擾防治法罪2罪各罰，合併執行拘役60天，得易科罰金，全案可上訴。