原子少年「小孩」性侵未成年網美 「做了男生都會做的事」被起訴

選秀節目「原子少年」冠軍團「天王星」成員何世華（小孩）去年10月5日在網路上被指控酒後意圖對高中生霸王硬上弓，新北地檢署今天偵結案件，依成年人故意對少年強制性交罪、兒童及少年福利與權益保障法起訴。

檢方調查，去年17歲的網紅少女與何世華是朋友，何去年9月3日凌晨5時許，在其位於新北市中和區民享街的住所房間內，基於強制性交犯意違反少女意願，對少女襲胸、摸下體，接著又將手指插入少女陰道內性侵得逞。

何坦承有在與少女及其他友人唱歌飲酒後，因他喝醉，在少女攙扶下返家休息，並在家中與少女接吻、觸摸少女腰部，但否認有強制性交的犯意。

當時一同飲酒的友人則證述，當時一夥人在錢櫃中華新館包廂內唱歌，因何男略有醉意，少女便協助攙扶何男下樓搭車，但少女隨後並未返回包廂，包包、外套還放在包廂內，他返家後突然接到少女打視訊電話給他，並在電話中不斷哭泣，他多次詢問少女怎麼了都不回應，他只好詢問何男發生甚麼事，何男只說「做了男生都會做的事」，友人遂要求少女立刻離開搭車到他的住所。少女抵達後，才向該名友人透露被何男指侵。

檢方發現，事後何男主動傳訊向少女表示「對不起阿，我昨天太過分了」、「你沒受傷吧」，少女回復「我只希望你不要誤會我送你回家的意思」等，並勘驗在數日後雙方於聚會上偶遇時，少女欲向何男討論案發時的事情，何男除了向少女道歉外，也說「比如說嚇到女生的話，如果對女生就是人家不願意的話我還真的是第一次，我真的覺得我很對不起妳」等。

檢方依據少女事後就診發現罹患急性創傷後壓力疾患等事實，加上上述證據，認定何世華性侵少女，依成年人故意對少年強制性交罪、兒童及少年福利與權益保障法起訴。