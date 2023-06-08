快訊

影／85公斤公熊左前肢困套索 活活脫水渴死命喪大雪山

遭控性騷慣犯 國家電影中心董事長藍祖蔚出聲了

原子少年小孩性侵未成年網美 「做了男生都會做的事」被起訴

聽新聞
test
0:00 / 0:00

原子少年「小孩」性侵未成年網美 「做了男生都會做的事」被起訴

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

選秀節目「原子少年」冠軍團「天王星」成員何世華（小孩）去年10月5日在網路上被指控酒後意圖對高中生霸王硬上弓，新北地檢署今天偵結案件，依成年人故意對少年強制性交罪、兒童及少年福利與權益保障法起訴。

檢方調查，去年17歲的網紅少女與何世華是朋友，何去年9月3日凌晨5時許，在其位於新北市中和區民享街的住所房間內，基於強制性交犯意違反少女意願，對少女襲胸、摸下體，接著又將手指插入少女陰道內性侵得逞。

何坦承有在與少女及其他友人唱歌飲酒後，因他喝醉，在少女攙扶下返家休息，並在家中與少女接吻、觸摸少女腰部，但否認有強制性交的犯意。

當時一同飲酒的友人則證述，當時一夥人在錢櫃中華新館包廂內唱歌，因何男略有醉意，少女便協助攙扶何男下樓搭車，但少女隨後並未返回包廂，包包、外套還放在包廂內，他返家後突然接到少女打視訊電話給他，並在電話中不斷哭泣，他多次詢問少女怎麼了都不回應，他只好詢問何男發生甚麼事，何男只說「做了男生都會做的事」，友人遂要求少女立刻離開搭車到他的住所。少女抵達後，才向該名友人透露被何男指侵。

檢方發現，事後何男主動傳訊向少女表示「對不起阿，我昨天太過分了」、「你沒受傷吧」，少女回復「我只希望你不要誤會我送你回家的意思」等，並勘驗在數日後雙方於聚會上偶遇時，少女欲向何男討論案發時的事情，何男除了向少女道歉外，也說「比如說嚇到女生的話，如果對女生就是人家不願意的話我還真的是第一次，我真的覺得我很對不起妳」等。

檢方依據少女事後就診發現罹患急性創傷後壓力疾患等事實，加上上述證據，認定何世華性侵少女，依成年人故意對少年強制性交罪、兒童及少年福利與權益保障法起訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

原子少年天王星成員小孩遭控酒後意圖侵犯未成年網紅少女，新北地檢署今依妨害性自主罪起訴。圖／摘自IG
原子少年天王星成員小孩遭控酒後意圖侵犯未成年網紅少女，新北地檢署今依妨害性自主罪起訴。圖／摘自IG

女生 性侵

延伸閱讀

載未滿14歲少女車停路邊侵犯 花蓮狼判刑7年4個月

國中少女援交懷孕 46歲大叔嘿咻1次賠10萬換緩刑

國三少女被當街凌辱 險遭拖把柄性侵…惡男逃15年落網

左左右右國中畢業了！長大成為馬尾小少女璨笑近照曝光

相關新聞

原子少年「小孩」性侵未成年網美 「做了男生都會做的事」被起訴

選秀節目「原子少年」冠軍團「天王星」成員何世華（小孩）去年10月5日在網路上被指控酒後意圖對高中生霸王硬上弓，新北地檢署...

嘉縣劍道老師對女大生性騷 檢：罪證不足不起訴

嘉義縣劉姓劍道男老師被控去年12月間對女大生學員療傷時，以手觸摸女大生外陰部，涉及性騷被告，檢方認為只是女大生單一指訴，...

影／朴子30歲男露鳥專挑國小女學生 被逮稱：業績壓力大要舒壓

嘉義縣朴子市一間國小外驚傳有露鳥俠，專挑學生放學時段出沒，不只開啟車窗在車內手淫，甚至下車以公事包擋住褲襠，遇女學生就故...

「孔子第74代」名醫孔繁錦性侵丁字褲女病患 判4年確定要坐牢

名醫孔繁錦前年在診所看診，趁女病患在診間閉目養神時，觸摸、親吻臀部再伸手進女方內褲性侵得逞，他始終否認犯行，最高法院依強...

他在台大「醉月湖」露鳥奔跑判刑 法官批：不顧別人感受

林姓男子有多次猥褻前科，又選擇台灣大學「醉月湖」故技重施，民眾報案，警方逮捕林移送法辦。檢察官指控林一個月左右2次公然裸...

街上偶遇被煞到 大叔跟拍少婦接送小孩或路上走近1年

53歲鄭姓男子前年在街上偶遇1名少婦心生仰慕之意，去年3月起即不時騎乘機車跟蹤她，尾隨至其住處，並以手機拍攝她在住家車庫...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦