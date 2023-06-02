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逼少女嘿咻被拒就散布裸照 台中色軍人下場慘了

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中游姓軍人上網認識17歲少女要她自拍胸部照片，威脅性交不成又逼裸聊，還趁機截下多張不雅照留存，還以她名義創臉書假帳號散布裸照，傳訊恐嚇「寶貝，你覺得你躲得掉」；檢方痛斥游男惡性重大，傷害少女身心甚巨，依兒少性剝削防制條例起訴他，向法院求刑9年，以示懲戒。

檢警調查，游男2022年6月以暱稱「跩弟」上交友軟體認識17歲少女，後來要求她自拍裸露胸部照片，游男拿到2張裸照要求少女出來見面卻遭拒絕，游心生怨恨就上網肉搜照到她真實身分，再另辦臉書帳號傳送裸照給她要求性交，否則就要對外散布但仍遭拒絕。

游不放棄持續騷擾，後來少女不得不答應和他視訊，期間還經游男要求不能穿衣服裸聊，又被命做做不雅動作等，游則趁機用螢幕截圖取得少女胸部、下體照片，並再度要求發生性行為。

但游遲遲未獲同意，為報復竟假冒少女名義創臉書帳號，還將她裸照、影片等散布給她臉書好友，甚至還傳「寶貝，你覺得你躲得掉」給對方，少女恐懼不已受不了報警，台中警方去年12月31日循線到宜蘭拘提游到案，並在其手機中、住家搜出照片。

檢方訊時，游男全部坦承，少女指控稱游知道她未成年仍要求拍裸露身體影像，多次脅迫要性交被她拒絕，後來又威脅裸聊並散布不雅影像，並提出相關對話截圖佐證。另游男被查扣手機中也發現有少女多張裸照、影像截圖。

檢方認為，游男為滿足性慾持續不斷對少女拍攝猥褻影像、要求性交，恐嚇及散布裸照等，造成她心生畏懼，偵結依兒童及少年性剝削防制條例第36條第3項之以脅迫方式使少年被拍攝猥褻行為之電子訊號罪起訴游。

檢方也說，游男惡性重大，傷害少女身心甚巨，非處以重刑無法彰顯昌順之法治，具體向法院建議量處游男有期徒刑9年，以示懲戒。

游姓軍人逼迫少女和他性交，被拒絕就散布裸照，檢方依違反兒少性剝削罪嫌起訴他求刑9年。示意圖／ingimage
游姓軍人逼迫少女和他性交，被拒絕就散布裸照，檢方依違反兒少性剝削罪嫌起訴他求刑9年。示意圖／ingimage

裸照 自拍 猥褻 未成年

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