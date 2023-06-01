東奧教練涉性騷停職 再遭控校內摟抱掌摑女學生

2021年東京奧運拳擊國家隊L姓教練日前遭爆涉嫌長期性騷女選手，近日再有女子控訴，該名教練10多年前在北部某中學任教時，也曾性騷女學生，趁獨處時親吻、擁抱、觸摸女生，但當時校方介入調查後認無實證，未料L男至今惡行未改。

L男5月間遭爆長期對東奧拳擊國家隊W姓女選手施暴、性騷擾，以「按摩」為名觸摸W女，還強吻對方，今年3月L男與W女發生肢體衝突，W女受傷、報警處理。事件曝光體育署等機關表示，已循程序處理，L男已離開國家隊，拳擊協會也對L男停權，因L男仍在北部某高中任教，案件已送交校方性平會調查。

「當時他是學校拳擊隊教練，身兼學務主任，而我是其中一名被害人」年約30歲的H姓女子向本報投訴，10多年前她就讀該中學國中部，想減輕單親母親經濟壓力，所以加入校內拳擊隊，希望未來藉此爭取國立學校，每天放學待在地下室的拳擊場訓練，未料遭L男騷擾。

她國中二年級起，L男會在訓練結束後將她帶進訓練場旁的小房間「約談」，邊抱邊摸甚至親吻，「之前有聽過類似傳聞，但自己遇到還是嚇傻了，心想這種事情怎會發生在我身上？」

為了不讓母親擔心，她未透露自身遭遇，且懵懂無知不懂得蒐證，而L男也未曾停手。有次掌摑H女，有習慣性脫臼的L男，還因用力過猛而手臂脫臼，後來H女交男朋友，L男就叫她到學務處旁樓梯間「訓話」，抱著她耳語「幹嘛交男友？不如我當你男友」，男友雖知情，但少年少女不知如何處置。

H女升高一那年開始抵抗，L男就安排當時已是國手的P姓學姐與H女對練，H女被打得鼻青臉腫，當場摔拳套大喊「我是來上學的，不是給你欺負的！」隨後休學在家休養，這名P姓學姐後來也在同所中學內執教。

H女說，L男看似對於弱勢家庭學生格外關心，是體貼的暖男師長，其他師生眼裡L男是在教育、體罰，她也一度認為「練體育就是這樣」，就連最後身心受創要休學，不知情的母親也認為「是女兒太皮、不願意認真上學」，她不知該向誰求助，直到後來有其他學妹提及類似遭遇，才知還有其他人受害。

H女休學後陷入憂鬱、感到絕望，甚至割腕自殘，又與母親有隔閡，氣憤離家一年後，在親友的陪伴下想開，「做錯事的是他，該害怕的是他才對」，返家後正式告訴母親事件始末，H母才得知女兒在校受委屈。

2018年，H女鼓起勇氣向校方檢舉，校方承諾由性平會介入調查，但最後認為事證不足，為維護L男名譽，還要求H女簽下保密協議，部分師長私下安慰，早有聽聞L男惡行，鼓勵H女勇敢舉發，「但他們沒有一個人願意出面幫助我」。

H女說，近期看見有關L男涉嫌性騷女選手的新聞，驚覺L男惡行未改，希望自揭傷疤能讓壞人被關起來，也想讓包含W女在內的其他受害人知道，她們並不孤單。

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