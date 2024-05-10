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爭風吃醋互毆遭刺 男逛完夜市隔天昏迷不治
郭姓男子日前為張姓女子爭風吃醋，與陳姓男子互毆成傷，住院治療後跑到士林夜市與友人逛街後回到醫院，未料傷勢惡化死亡，檢警今解剖相驗，認定胸口穿刺傷非致命傷，確切死因有待化驗釐清，事前與郭男衝突的陳男偵訊後請回。
檢警調查，37歲郭男為57歲張女爭風吃醋，與58歲陳男爆發爭吵，5月1日下午找來友人曾姓男子助陣，在張女位於台北市北投區中央北路二段的住處外談判，郭男與陳男一言不合大打出手，郭男胸口受傷，意識清楚，被送往新光醫院治療，陳男則逃離現場。
當晚郭男曾與友人相約到士林夜市逛街吃飯，不料隔天突然昏迷，被轉入加護病房治療，5月7日醫院宣告郭男不治死亡，醫院依規定通報警方處理。
據悉，曾男指稱郭男與陳男衝突時，陳男持利器刺傷郭男胸口，陳男經通知到案後否認持械攻擊郭男，被依傷害致死罪嫌送辦，士檢複訊後請回；檢警今解剖相驗，初步認定郭男胸口穿刺傷太淺，非致命傷，確切死因有待檢體送驗釐清。
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