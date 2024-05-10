快訊

血濺滿地…嘉市爆逾10人械鬥槍戰 2水電行員工頭破血流急救中

出包！高清文物圖檔外流「淘寶45元買得到」 故宮回應了

旅客無法進出站…赴日必備「行動西瓜卡」大當機！JR東日本回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

爭風吃醋互毆遭刺 男逛完夜市隔天昏迷不治

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

郭姓男子日前為張姓女子爭風吃醋，與陳姓男子互毆成傷，住院治療後跑到士林夜市與友人逛街後回到醫院，未料傷勢惡化死亡，檢警今解剖相驗，認定胸口穿刺傷非致命傷，確切死因有待化驗釐清，事前與郭男衝突的陳男偵訊後請回。

檢警調查，37歲郭男為57歲張女爭風吃醋，與58歲陳男爆發爭吵，5月1日下午找來友人曾姓男子助陣，在張女位於台北市北投區中央北路二段的住處外談判，郭男與陳男一言不合大打出手，郭男胸口受傷，意識清楚，被送往新光醫院治療，陳男則逃離現場。

當晚郭男曾與友人相約到士林夜市逛街吃飯，不料隔天突然昏迷，被轉入加護病房治療，5月7日醫院宣告郭男不治死亡，醫院依規定通報警方處理。

據悉，曾男指稱郭男與陳男衝突時，陳男持利器刺傷郭男胸口，陳男經通知到案後否認持械攻擊郭男，被依傷害致死罪嫌送辦，士檢複訊後請回；檢警今解剖相驗，初步認定郭男胸口穿刺傷太淺，非致命傷，確切死因有待檢體送驗釐清。

檢警今解剖相驗，認定胸口穿刺傷非致命傷，確切死因有待化驗釐清，事前與郭男衝突的陳男偵訊後請回。記者李隆揆／攝影
檢警今解剖相驗，認定胸口穿刺傷非致命傷，確切死因有待化驗釐清，事前與郭男衝突的陳男偵訊後請回。記者李隆揆／攝影

北投 夜市 鬥毆

延伸閱讀

3高中生勇勸架！駕駛、騎士行車糾紛當街互毆 桃警循車號開罰

長榮航班2乘客疑為搶座位機上鬥毆 空姐霸氣勸架

尖峰時段搶位報口角 機車騎士當街互毆雙雙遭法辦

狹窄巷內會車互不相讓 新北騎士駕駛當街互毆4人遭逮

相關新聞

爭風吃醋互毆遭刺 男逛完夜市隔天昏迷不治

郭姓男子日前為張姓女子爭風吃醋，與陳姓男子互毆成傷，住院治療後跑到士林夜市與友人逛街後回到醫院，未料傷勢惡化死亡，檢警今...

調查局銷燬全國獲案毒品證物 大麻再次超過海洛因

調查局今舉行全國獲案毒品證物公開銷燬儀式，調查局表示，今年全國破獲重量達2445公斤807.24公克的各類毒品，相較前年...

調查局公開銷燬2445公斤毒品 大麻居冠

調查局今天公開銷毀全國獲案毒品證物，共銷燬各類毒品2445公斤，大麻銷毀總重量為170公斤，再度超過海洛因，也為銷毀毒品...

北市警局長與角頭吃魚翅 黃明昭指警察工作面向廣：有報備就合乎程序

台北市警察局長張榮興被爆去年與擔任青山宮主委的黃姓角頭餐敘；張榮興昨天表示，當天受議員邀請出席公務餐會，巧遇黃姓主委。警...

影／毒販騎滑板車不知後方一群警察狂追 原來少了「這配備」

台南永康警方清晨埋伏查緝毒品時，陳姓嫌犯剛好悠閒騎著滑板車經過，一群員警見狀跟著嫌犯後面「狂追」，最後一路跑到他的住處。...

中市議員建議警方配止血帶 基層警：何不採購束帶？

警方執勤時暗藏風險，中市議員黃守達表示，2022年台南雙警遇襲案、去年高雄警方處理糾紛時遭刺傷，凸顯員警執勤時有失血風險...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。