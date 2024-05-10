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調查局公開銷燬2445公斤毒品 大麻居冠

中央社／ 台北10日電

調查局公開銷毀全國獲案毒品證物共2445公斤，大麻銷毀量再度超過海洛因。圖為桃機航警局日前查獲民眾託運行李中夾帶大麻，市價高達新台幣6千餘萬元。圖／航警局提供
調查局公開銷毀全國獲案毒品證物共2445公斤，大麻銷毀量再度超過海洛因。圖為桃機航警局日前查獲民眾託運行李中夾帶大麻，市價高達新台幣6千餘萬元。圖／航警局提供

調查局今天公開銷毀全國獲案毒品證物，共銷燬各類毒品2445公斤，大麻銷毀總重量為170公斤，再度超過海洛因，也為銷毀毒品種類中數量最多，顯見大麻危害程度日漸嚴重。

法務部調查局指出，過去都是銷燬經法院判決確定，獲核發處分命令的各類毒品，但法務部於民國110年發布「檢察機關辦理查獲毒品判決確定前銷燬作業辦法」，得以在判決確定前取得處分命令並辦理取樣留存後提前銷燬。

調查局表示，這次單一毒品銷燬數量由大麻類毒品170.18公斤為最多，銷燬總重量再度超過海洛因毒品，從調查局收案保管的各類毒品重量統計，111年、112年大麻類毒品入庫總重量均分別超過110年的2.62倍及2.2倍。

調查局指出，大麻危害台灣程度日漸嚴重，但近年國內出現「大麻除罪化」的訴求，已多次重申政府反毒立場，仍持續強化查緝毒品犯罪，溯源斷根，禁絕毒害。

調查局新聞稿指出，公開銷燬儀式下午於台北市木柵垃圾焚化廠舉行，銷燬各類毒品重量達2445公斤807.24公克，總箱數375箱，為維護毒品運送安全，由台北市警察局、新北市警察局、國道公路警察局等單位沿途警戒。

調查局表示，公開銷毀儀式由法務部長蔡清祥、調查局長王俊力、台北市政府環保局長徐世勳、木柵垃圾焚化廠廠長梁金龍等人共同啟動銷燬程序，所有毒品證物在台灣高等檢察署檢察官曾鳳鈴、消費者文教基金會祕書長陳雅萍、毒藥物防治發展基金會執行長鄧昭芳共同見證下投入爐內焚化，圓滿完成銷燬作業。

大麻 毒品

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