快訊

線上遊戲拍成真實紀錄片！法國《登入無盡島》虛擬世界裡的人生

嫌醋飯難吃遭「超派鐵拳」揍 Toyz今出庭稱：沒想過和解

真的要來了！劉德華宣布「台北小巨蛋開唱」時間出爐

影／竹聯幫龍堂分子檳榔攤賣彩虹菸遭逮 轉移陣地販毒半年再落網

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

竹聯幫龍堂分子楊姓男子去年以桃園市大溪區某檳榔攤為據，對身邊友人及幫派成員販售毒品彩虹菸，遭警查獲後轉往楊梅區持續販毒。台北市警方今年3月再度搜索，查獲彩虹菸、毒咖啡包、毒藥錠等證物，詢後依法送辦，法院裁定收押。

警方調查，台北市刑警大隊去年獲悉，25歲楊男以桃園市大溪區一處檳榔攤為據，多次販賣毒品彩虹菸牟利，因其有竹聯幫龍堂背景，藥腳多同為幫派分子，也有不特定熟客上門買毒。

台北市刑大偵三隊員警去年9月持票搜索，查獲楊男持有毒品彩虹菸、手機等證物，楊男雖坦承犯行，但胡扯毒品「都是從新竹南寮漁港走私進來的」，專案小組將楊男送辦並持續追查，發現都是楊男瞎扯。

員警事後持續追蹤楊男動向，發現楊男更換住處及交通工具，轉往楊梅區持續販毒，今年3月集結警力攻堅搜索，再次查獲毒品咖啡包、彩虹菸、藥錠等不法證物，詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌移送桃園地檢署偵辦，訊後聲押獲准。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

台北市警方今年3月再度搜索，查獲彩虹菸、毒咖啡包、毒藥錠等證物，詢後依法送辦。記者李隆揆／翻攝
台北市警方今年3月再度搜索，查獲彩虹菸、毒咖啡包、毒藥錠等證物，詢後依法送辦。記者李隆揆／翻攝
台北市警方今年3月再度搜索，查獲彩虹菸、毒咖啡包、毒藥錠等證物，詢後依法送辦。記者李隆揆／翻攝
台北市警方今年3月再度搜索，查獲彩虹菸、毒咖啡包、毒藥錠等證物，詢後依法送辦。記者李隆揆／翻攝
台北市警方今年3月再度搜索，查獲彩虹菸、毒咖啡包、毒藥錠等證物，詢後依法送辦。記者李隆揆／翻攝
台北市警方今年3月再度搜索，查獲彩虹菸、毒咖啡包、毒藥錠等證物，詢後依法送辦。記者李隆揆／翻攝

北市 桃園 毒品

延伸閱讀

影／出入開豪車 新北警逮「美魔女藥頭」 搜出整塊雙獅地球標海洛因磚

女子開豪車四處販毒 新北市刑大埋伏跟監逮人

泰國將重列大麻為毒品 北市首長集體表態：反對合法化

上路2年大轉彎 泰娛樂用大麻年底前重列毒品

相關新聞

嫌醋飯難吃遭「超派鐵拳」揍 Toyz今出庭稱：沒想過和解

今年1月間，網紅「Toyz」劉偉健至「超哥」黃伯超經營的日料餐廳用餐時，不斷批評醋飯難吃，引起超哥不滿，超哥一氣之下揮拳...

影／竹聯幫龍堂分子檳榔攤賣彩虹菸遭逮 轉移陣地販毒半年再落網

竹聯幫龍堂分子楊姓男子去年以桃園市大溪區某檳榔攤為據，對身邊友人及幫派成員販售毒品彩虹菸，遭警查獲後轉往楊梅區持續販毒。...

高雄毒販郊區交易 員警趴田埂餵螞蟻...查獲千餘毒咖啡包

高雄市刑警大隊溯源追查毒販，發覺吳姓、陳姓2男子選定郊區田邊交易毒品，動員埋伏，趴田埂餵螞蟻1小時，終於發現2人現身，衝...

影／騙投資130萬加碼50萬才可出金 19歲女車手取款共3人被逮

新北市一名婦人誤信臉書廣告加入高獲利投創網路群組，投資130萬元見有獲利要出金，詐團要求再加碼50萬元就可順利出金，19...

影／出入開豪車 新北警逮「美魔女藥頭」 搜出整塊雙獅地球標海洛因磚

新北市刑大日前跨區至桃園市逮捕號稱「北區美魔女大藥頭」葉姓女子，不僅住毫宅出入開豪車，在其住處搜出包括一整塊包裝完整雙獅...

打詐新4法重點一次看 能否網羅詐騙罪與罰

行政院會9日通過「打詐新四法」，將幣商納入管制，未來提供虛擬資產、第三方支付服務的事業或人員須完成洗錢防制、服務能量登記或登錄，違者最重處2年以下有期徒刑，或併科500萬元以下罰金，國外幣商也要在國內落地；另要求TikTok、臉書等境外網路廣告平台業者須設法律代表人，違者可重罰2500萬元，最重可封網。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。