影／竹聯幫龍堂分子檳榔攤賣彩虹菸遭逮 轉移陣地販毒半年再落網

竹聯幫龍堂分子楊姓男子去年以桃園市大溪區某檳榔攤為據，對身邊友人及幫派成員販售毒品彩虹菸，遭警查獲後轉往楊梅區持續販毒。台北市警方今年3月再度搜索，查獲彩虹菸、毒咖啡包、毒藥錠等證物，詢後依法送辦，法院裁定收押。

警方調查，台北市刑警大隊去年獲悉，25歲楊男以桃園市大溪區一處檳榔攤為據，多次販賣毒品彩虹菸牟利，因其有竹聯幫龍堂背景，藥腳多同為幫派分子，也有不特定熟客上門買毒。

台北市刑大偵三隊員警去年9月持票搜索，查獲楊男持有毒品彩虹菸、手機等證物，楊男雖坦承犯行，但胡扯毒品「都是從新竹南寮漁港走私進來的」，專案小組將楊男送辦並持續追查，發現都是楊男瞎扯。

員警事後持續追蹤楊男動向，發現楊男更換住處及交通工具，轉往楊梅區持續販毒，今年3月集結警力攻堅搜索，再次查獲毒品咖啡包、彩虹菸、藥錠等不法證物，詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌移送桃園地檢署偵辦，訊後聲押獲准。

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