影／騙投資130萬加碼50萬才可出金 19歲女車手取款共3人被逮

新北市一名婦人誤信臉書廣告加入高獲利投創網路群組，投資130萬元見有獲利要出金，詐團要求再加碼50萬元就可順利出金，19歲女車手前天依約取款遭逮，板橋警方同時逮捕在旁監控、把風、收手的共犯蘇男與吳男，查扣不法所得2萬6000元、偽造工作證、犯案用手機5支、假投資公司文件等證物及K他命，警詢後依詐欺、毒品等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市板橋警方日前接獲43歲受害鄭姓婦人報案，指稱今年3月初誤信臉書廣告加入高獲利投創網路群組，在一名佯稱投資公司專員的詐騙女子，藉口專為婦人服務，陸續投資130萬元見有獲利要出金，詐團要求再加碼50萬元就可順利出金，婦人這才驚覺遭受詐騙，板橋警方獲報後要受害婦人依詐團要求，趁19歲車手連姓女子前天依約出面取款時當場逮捕。

警方同時逮捕負責在旁監控、把風、收水的蘇姓男子（27歲）、吳姓男子（22歲）二人，當場從二人身上查扣不法犯罪所得2萬6000餘元、犯案用手機5支，並在二人所駕駛的汽車內，查扣偽造工作證，假投資公司現金收據、K他命，警詢後依詐欺、毒品等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

板橋警分局陳宇桓提醒民眾投資千萬要注意，應由合法正證券公司操作，勿輕信網路投資獲取暴利，高獲利必定伴隨高風險，聽到「保證獲利」、「穩賺不賠」必定是詐騙，不要輕信來源不明投資管道或網路連結，如遇到加「LINE」投資必為詐騙。

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