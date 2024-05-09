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女子開豪車四處販毒 新北市刑大埋伏跟監逮人

中央社／ 新北9日電

新北市刑事警察大隊今天說，經過數日跟監埋伏，日前在桃園市逮捕開豪華跑車四處販毒的43歲葉姓女子，她涉嫌販賣及持有大量一、二級毒品，警方依違反毒品危害防制條例移送辦。

新北市刑大發布新聞稿表示，日前接獲線報指出葉女持有大宗毒品，平時開賓士跑車在北部地區四處販毒及送毒給不特定人士，從中牟取不法利益，號稱北區最美大藥頭，警方獲報後組成專案小組調查。

市刑大表示，葉女行事謹慎、警覺性高難以掌握行蹤，經專案人員數日跟監與埋伏，在桃園市平鎮區一帶將她拘提到案，並在她的車輛及住家查扣第一級毒品海洛因逾2010公克、第二級毒品安非他命202公克、贓款新台幣160餘萬元。

市刑大表示，也在葉女住處查扣毒品研磨機、分裝器、封膜器等器具，發現葉女家中好像小型毒品分裝場，全案依違反毒品危害防制條例移送桃園地方檢察署偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

桃園 毒品

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