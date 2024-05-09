政院推打詐新法…「百億總裁」拿17支手機躲M化車出名

號稱「百億總裁」的新力旺控股集團負責人莊周文，涉嫌洗錢、賭博遭檢方起訴，當時檢警收網時，莊一度行方不明，後來落網時身上有17支手機，目的就是為了躲避檢警使用的「M化車」，有辦案人員說，科技偵查法每每遇到大案時，即有相關討論，但迄今未法制化，難怪洗錢、詐騙、博弈在台灣「越來越猖獗」。

百億總裁莊周文涉及博弈、洗錢案件回溯到2020年，刑事局中部打擊犯罪中心在當年初破獲一處洗錢水房，溯源查出莊周文（54歲）涉案，同年8月間收網，但莊疑收到訊息，行方不明，檢方傳喚不到，發布通緝，事隔兩個多月，才在同年11月4日在彰化市一間廟宇抓到人，檢方在2021年3月間起訴，全案仍在台中地院審理中。

莊周文落網時，身上有17支手機，讓人咋舌。辦案人員透露，莊應是「有人指點」，攜帶大量手機的目的，就是為了躲「M化車（行動電話定位偵防車）」，幸好莊無法抗拒「習慣」，有一支手機特別愛用，才被勾稽出來。

有資深檢察官說，舉凡台灣的重大刑案都有「M化車」的身影，立法讓檢警作為辦案工具的討論已久，因桃園地院曾有警方使用M化車，認定無證據能力的判例，科技偵查法也被質疑侵害人權，遲遲未見立院審議通過，這些年來，歹徒使用的科技又日新月異，檢警還在使用過期的偵查手法，彷如「拿石頭丟大砲」，讓人無奈。

台中官警說，現在的詐欺犯罪已經形成一個產業鏈，僅從某一個面向切入，例如舉辦打詐專案、頻繁的識詐宣導、攔阻民眾匯款，亦或通報潛在被害人等，都是「治標不治本」、「事倍功半」，歹徒有恃無恐。

官警指出，沒有法律賦予辦案人員工具，詐騙案件不斷成長，車手、人頭帳戶因刑責不長有恃無恐，幕後幹部更躲在通訊軟體、VPN背後逍遙法外，贓款則轉成虛擬貨幣流於無形，此次政院推出打詐新法，當然「正面看待」。